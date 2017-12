Oliver Stone dirige campanha contra ação de Bush no Iraque O governo de George W. Bush deve ganhar um novo inimigo com a campanha de anúncios contra a política dos Estados Unidos no Iraque dirigida pelo cineasta Oliver Stone. Segundo confirma nesta sexta-feira, 20, o site da revista especializada em cinema The Hollywood Reporter, o polêmico diretor dirigirá a campanha publicitária iniciada por movimentos ativistas, como o MoveOn.Org e o VoteVets.Org, contra a Guerra do Iraque. Os anúncios, com duração de 30 segundos, utilizarão entrevistas com soldados americanos e suas famílias sobre a presença americana no Iraque. Diretor de um dos filmes mais críticos à guerra do Vietnã, Platoon, além de veterano de guerra, Stone construiu uma carreira cinematográfica ligada à política. No ano passado, ele lançou As Torres Gêmeas, sobre os atentados do 11 Setembro, e seu próximo filme deve tratar da invasão americana no Afeganistão e a busca pelo líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden. ´Sofrimento´ dos soldados "Decidi participar deste projeto porque, como veterano, sei que os Estados Unidos precisam escutar nossos soldados", afirmou Stone, em comunicado divulgado nesta sexta. O projeto, uma iniciativa dos grupos ativistas, utilizará 20 vídeo-entrevistas, divulgadas em suas respectivas páginas e no site de vídeos YouTube, material que Stone transformará em um anúncio. Na opinião de Stone, "enquanto os líderes em Washington repetem que é preciso apoiar as tropas, quem mais sofre com sua política são os soldados". Os vídeos estarão disponíveis no site Moveon.org, e a campanha publicitária deve ficar pronta nas próximas semanas.