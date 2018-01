Oliver Stone deve chamar britânica para fazer Condoleezza Rice O governo do presidente George W. Bush vai ganhar uma versão cinematográfica pelas mãos do diretor Oliver Stone, que chamou uma atriz britânica para integrar o gabinete do líder norte-americano em seu novo filme "W". O jornal Hollywood Reporter disse que Stone está negociando com a atriz Thadie Newton o papel de Condoleezza Rice, assessora de Segurança Nacional que virou secretária de Estado. Newton, 35 anos, nasceu na Zâmbia e foi criada na Inglaterra. Ela é a primeira atriz não norte-americana a ser escalada para o elenco da administração Bush. Atualmente, Newton está nos cinemas com a comédia britânica "Maratona do Amor" ("Run Fat Boy Run"). Enquanto isso, o ator galês Ioan Gruffudd, 34 anos, que já estrelou os filmes "Quarteto Fantástico" e "Jornada pela Liberdade", também está em negociações finais para interpretar o primeiro-ministro britânico Tony Blair. Rice e Blair são os primeiros papéis escolhidos que não fazem parte da família Bush. Josh Brolin, James Cromwell, Elizabeth Banks e Ellen Burstyn já foram escalados para ser, respectivamente, George W., George pai, a primeira-dama Laura e Barbara Bush. "W" deve começar a ser filmado em breve. O filme vai tratar dos anos de formação de George W. Bush, seu caminho à Presidência e sua vida dentro da Casa Branca. De acordo com pessoas que já tiveram acesso ao roteiro de "W", Rice tem a primeira cena importante do filme, assim como o maior número de cenas relacionadas à guerra no Iraque. Blair também aparece neste tipo de cena. Stone disse que quer fazer um retrato justo desta figura tão polêmica. Fontes familiarizadas com o roteiro também disseram que o Bush de Stone se distrai facilmente com questões pessoais, apesar do roteiro também dar um lado mais simpático ao presidente. Ainda falta decidir quem assumirá os papéis do vice-presidente Dick Cheney, do ex-Secretário de Defesa Donald Rumsfeld e do conselheiro Karl Rove.