Obra de García Márquez chega às telas do cinema O ator espanhol Javier Bardem e a atriz italiana Giovanna Mezzogiorno serão os protagonistas da versão cinematográfica do best-seller escrito pelo colombiano Gabriel García Márquez, O Amor nos Tempos do Cólera. Bardem será Florentino Aziza, um homem que, por 53 anos, 7 meses e 11 dias espera com fé realizar seu sonho de amor com Fermina (Giovanna), a "mulher mais bela de toda a Colômbia". Para a atriz italiana este trabalho também é a realização de um sonho. "Leio os livros de García Márquez desde a adolescência, e foram essenciais na minha vida", afirma, e declara que faz as malas para ir a Cartagena das Índias, na Colômbia, onde o filme será feito com a direção do inglês Mike Newell. Apesar dos dois atores liderarem o elenco, terão poucas cenas juntos. "Temos vidas paralelas e no filme atuo mais com Benjamin Bratt, que fará o papel do meu marido", disse Giovanna. Bratt é o único norte-americano do quarteto principal de atores, que inclui a colombiana Catalina Sandino Moreno, consagrada com o Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim de 2004 e também nomeada para o Oscar de melhor atriz. Porém nas veias de Bratt corre sangue latino-americano, pois sua mãe é uma índia peruana defensora e lutadora dos direitos civis. Está casado há quatro anos com a nova-iorquina de origem porto-riquenha Talisa Soto. Giovanna Mezzogiorno, que fará sua estréia na língua inglesa com o filme, está entusiasmada com o roteiro escrito pelo dramaturgo Ronald Harwood, especialista em adaptar novelas e peças de teatro ao cinema (foi o libretista de O Pianista, de Roman Polanski). No entanto, ainda não está confirmado se Newell vai designar a atriz para interpretar Fermina nos anos 70 ou se utilizará outra profissional. Giovanna é filha do falecido ator Vittorio Mezzogiorno (1941 - 1994), preside uma comissão que concede todos os anos prêmios a jovens atores e pretende projetar os filmes do pai.