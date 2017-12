Objetos de Marilyn Monroe vão a leilão em novembro

Alguns dos vestidos e joias mais emblemáticos usados por Marilyn Monroe em seus filmes serão leiloados no final do ano como parte de uma extensa coleção privada - informou uma casa de leilão em Los Angeles nesta quinta-feira, 14.

O lote inclui o famoso vestido preto de paetês usado pela atriz em "Quanto mais quente melhor" (1959), uma comédia de Billy Wilder estrelada por ela com Tony Curtis e Jack Lemmon. A peça está avaliada em US$ 400 mil.

"Sem qualquer dúvida, trata-se do arquivo profissional e pessoal mais importante de Marilyn Monroe que sai à venda", informou a casa de leilões Julian's Auction, acrescentando que o evento será em 19 de novembro, em Los Angeles.

Todas as peças pertencem a David Gainsborough-Roberts, um colecionador que adquiriu, catalogou e guardou durante décadas pertences da atriz.

O lote tem valor estimado de US$ 3 milhões.

"Marilyn Monroe é um dos maiores ícones do cinema do nosso tempo ", afirmou o presidente da casa, Darren Julien.

A coleção também inclui um longo, com o qual a diva cantou "After You Get What You Want, You Don't Want It" na comédia "O mundo da fantasia". O valor inicial do vestido é US$ 200 mil.

Os fãs da musa também poderão comprar luvas, sapatos, um chapéu, entre outros objetos.

Marilyn Monroe faleceu em 1962, aos 36 anos, em Los Angeles.