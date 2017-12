Objetos de Jornada nas Estrelas são expostos em NY Fãs de Jornada nas Estrelas poderão conferir objetos utilizados em programas de televisão e filmes baseados na lendária série, que serão expostos em Nova York antes de serem leiloados. A coleção de mais de mil itens vai ser posta à venda pela CBS Paramount Television para celebrar o 40.º aniversário da lendária série de ficção científica, segundo informou Helen Bailey, diretor das coleções relacionadas à entretenimento da casa de leilões Christie´s. Jornada nas Estrelas ficou no ar de 1966 a 1969, mas inspirou cinco séries derivadas e dez filmes, além de inúmeros jogos de videogame e computador. Objetos tanto da primeira série como do último filme exibido, Jornada nas Estrelas - Nêmesis (2002) poderão ser vistos na Christie´s de Nova York em uma exposição que vai durar três dias, começando em 5 de outubro. O leilão acontece em outras quatro cidades norte-americanas. Entre as peças está a réplica da cadeira do capitão da USS Enterprise James T. Kirk (William Shatner), feita em 1996 para a série Deep Space Nine (1996). A cadeira tem um valor estimado em US$ 12 mil. Também vão a leilão roupas, incluindo o uniforme e as botas do mesmo capitão Kirk de Shatner. As duas peças devem ser adquiridas, cada uma, por US$ 6 mil. Estarão no leilão também os famosos mini-vestidos e jóias. Toda a coleção de Jornada nas Estrelas, série criada por Gene Roddenberry, é avaliada em US$ 1,8 milhões.