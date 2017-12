Objetos de filmes clássicos de Hollywood vão a leilão Parte da História de Hollywood irá a leilão quinta-feira, quando começarem os lances por algumas das lembranças mais memoráveis desta fábrica de sonhos. A casa de leilões Profiles on History, que fica em Beverly Hills, na Califórnia, colocará à venda, por exemplo, o figurino de Zeke, o leão covarde que, em 1939, foi interpretado por Burt Lark no filme O Mágico de Oz. Elaborado com pêlo de leão de verdade e montado sobre um manequim com uma máscara que reproduz o rosto de Lark, a roupa está avaliada em entre US$ 400 mil e US$ 600 mil. O leilão, que também aceita lances pela internet, oferece, além disso, o canivete usado por James Dean no clássico Juventude Transviada (1955), peça avaliada em entre US$ 30 mil e US$ 50 mil. Já o roteiro de Vidas Amargas (1955) assinado por seu diretor, Elia Kazan, e todo o elenco vale entre US$ 15 mil e US$ 18 mil. No leilão, que durará até sexta-feira, o fã com dinheiro poderá fazer compras natalinas variadas. Os seguidores de Elvis Presley, por exemplo, podem adquirir o bracelete de diamantes e platina que o "rei do rock" usou em seu casamento. O valor? Entre US$ 100 mil e US$ 150 mil. Mas também há itens mais em conta, como o cartaz original do filme 007 Contra a Chantagem Atômica, que fará a festa do fã de James Bond que puder desembolsar entre US$ 20 mil e US$ 30 mil. Os adoradores de E o Vento Levou... (1939) também encontrarão sua jóia: um croqui do suntuoso vestido de Scarlett O´Hara, avaliado em entre US$ 4 mil e US$ 6 mil.