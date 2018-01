Obi Wan, mestre Jedi da saga 'Star Wars', terá filme próprio

O celebrado cineasta Stephen Daldry está em negociações preliminares para dirigir um 'spin-off' sobre o mestre Jedi Obi Wan Kenobi, um dos protagonistas da saga "Star Wars", noticiou nesta quinta-feira a imprensa especializada americana.

Ainda não há roteiro para o filme, nem ator escalado para interpretar o guerreiro sábio e barbudo, originalmente interpretado pelo falecido Alec Guinness na série original e por Ewan McGregor na primeira trilogia ou prequela, lançada 20 anos depois da primeira.

McGregor seria favorito ao papel, embora sua idade, 46 anos, possa ser um problema caso o longa vá se concentrar nos anos de formação do personagem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a publicação Hollywood Reporter, Daldry, indicado três vezes pela Academia de Hollywood a melhor diretor, faria parte de uma equipe que supervisionaria o desenvolvimento e o roteiro se houver acordo para o prosseguimento do projeto.

A Lucasfilm, de propriedade da Disney, está no meio de uma trilogia de filmes 'antológicos', ambientados nos sete anos que se passam concomitantemente com a trilogia principal, lançada em anos ímpares.

A "Star Wars Episódio VII: o Despertar da Força" (2015) - o primeiro lançamento da saga principal em uma década - seguiu-se, no ano passado, "Rogue One: uma História Star Wars", o primeiro 'spin-off' da série.

O lançamento de "Star Wars Episódio VIII: os Últimos Jedi" é aguardado para dezembro e será seguido, em maio do ano que vem, por um filme, ainda sem título, sobre "Han Solo".

Completam o elenco do filme, com Alden Ehrenreich no papel de Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover e Thandie Newton.

Em junho, a Lucasfilme, alegando "diferenças criativas", substituiu a dupla de diretores, Phil Lord e Christopher Miller ("Uma Aventura Lego", "Anjos da Lei") pelo veterano Ron Howard, e o projeto agora estaria nos trilhos.

Especulações sobre um 'spin-off' de Obi Wan circulam juntamente à divulgação do projeto dos três filmes antológicos.

Daldry, indicado ao Oscar por "Billy Elliot" (2000), "As Horas" (2002) e "O Leitor" (2008), é apontado como candidato ao Emmy este ano pela direção do drama de época "The Crown", do Netflix.