Obama escolhe 'Boyhood' como seu filme do ano

WASHINGTON - O presidente americano Barack Obama elegeu Boyhood como seu filme preferido deste ano, de acordo com uma entrevista concedida à revista People. O filme foi rodado por 12 anos com o mesmo elenco e acompanha o crescimento do protagonista, Ellar Coltrano, até a maioridade.

Na parte da entrevista divulgada pela revista, Obama e sua esposa Michelle falam de vários temas, inclusive da criação de suas filhas.

"Boyhood é um grande filme. Esse, acredito, é o meu filme favorito deste ano", disse Obama à revista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O longa de Richard Linklater vem arrecadando prêmios, como o de melhor diretor na Berlinale, e cinco indicações ao Globo de Ouro.

Sobre suas leituras, Obama disse que neste momento está "na metade de um livro maravilhoso, recentemente editado que se chama Redeployment, de Phil Klay, um veterano da guerra do Iraque que escreve uma série de contos. Realmente bom. Realmente potente", disse o presidente dos EUA.