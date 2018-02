Oasis será tema de documentário feito pelo diretor de 'Amy'

LONDRES - Os irmãos Liam e Noel Gallagher, fundadores da banda britânica Oasis, protagonizarão um documentário sobre o icônico grupo, que será lançado em 2016, segundo informou a imprensa local nesta quarta-feira.

Os líderes, cujas desavenças levaram ao término da banda em 2009, se comprometeram a trabalhar juntos no cinema e compartilhar lembranças sobre o início do Oasis em várias entrevistas para o filme, que será dirigido por Mat Whitecross.

O documentário contará com a produção da equipe que fez sucesso com o filme Amy, sobre a cantora britânica Amy Winehouse, incluindo o diretor Asif Kapadia e o produtor James Gay-Rees. Ambos esperam proporcionar "uma perspectiva rara e pura" sobre o grupo, disseram.

Para o documentário, a gravadora da banda, Big Brothers Recordings, garantiu que permitirá o acesso a todos os arquivos sobre o grupo, que marcou época nos anos 90 com o álbum de estreia Definitely Maybe e (What's the Story) Morning Glory?, que incluía a faixa Wonderwall.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme de Whitecross, diretor familiarizado com documentários sobre estrelas do rock após gravar Spike Island, sobre os Stone Roses, pretende documentar do início do Oasis, em 1991, até a separação.

O documentário mostrará a ascensão ao estrelato mundial graças a Definitely Maybe, clássico lançado em 1994, e os vários hits do grupo, que chegaram ao primeiro lugar das paradas de sucesso com oito singles no Reino Unido.

Após a separação, em 2009, ambos os músicos deram continuidade às carreiras de forma independente. Liam fundou a banda Beady Eye, que se dissolveu em 2014, e Noel criou um projeto sozinho, High Flying Birds.