O2 de Fernando Meirelles fecha contrato com Universal Co-produção internacional é expressão que costuma soar com a doçura de um Mozart nos ouvidos dos cineastas brasileiros. Significa dinheiro para fazer os filmes e mais que isso, possibilidade para colocá-los no mercado externo em geral refratário à produção nacional. A O2, de Fernando Meirelles, realiza esse sonho ao celebrar acordo com a poderosa Universal Pictures e a distribuidora Focus Features, casamento anunciado hoje em Los Angeles e registrado em matéria da Variety a bíblia da indústria cinematográfica americana. Bem, pode não ser uma união para a vida toda, mas promete ser eterna enquanto durar: Meirelles assinou contrato por três anos, com financiamento de filmes brasileiros para o mercado interno e externo e pretende ver no que vai dar essa joint venture. As perspectivas são as melhores possíveis. Segundo a O2, a Universal pretende começar a produzir no Brasil o mais rapidamente possível e a empresa brasileira já dispõe de cinco projetos engatilhados. A idéia é começar a rodar o primeiro desses filmes em co-produção já no primeiro semestre de 2007. Por enquanto, a O2 continua mergulhada em vários outros projetos. Está filmando o longa-metragem "Cidade dos Homens", de Paulo Morelli. O longa-metragem de estréia do talentoso Philipe Barcinski, chamado "Não por Acaso", entrou em fase de montagem. Já a co-produção com o Uruguai "O Banheiro do Papa", dirigido por Cezar Charlone, encontra-se em finalização. A O2 comparece também na produção de "Antonia", o novo longa de Tata Amaral (de "Um Céu de Estrelas") e está ocupada na pré-produção da série "Brasilândia", que começa a ser filmada em duas semanas, com estréia prevista na Globo para outubro. Uma das mais poderosas Capitalizada pelo acordo com a Universal, a O2 caminha para se transformar numa das produtoras mais poderosas do País, com mais conexões e possibilidades de crescer. Esse relacionamento com o mercado externo deve muito ao sucesso internacional de "Cidade de Deus", o polêmico filme de Fernando Meirelles sobre a violência urbana no País. Depois dele Meirelles já dirigiu "O Jardineiro Fiel", uma produção britânica adaptada de romance homônimo de John Le Carré e que chegou a competir no prestigioso Festival de Veneza. Pelo visto, as portas continuam se abrindo. Abaixo, a entrevista com Fernando Meirelles Legal esse acordo de co-produção com a Universal. Mas não entendi muito bem: eles entrariam com grana deles ou pela renúncia fiscal possibilitada pelas leis brasileiras? Em janeiro, quando começamos a falar a respeito, a idéia seria usar apenas "dinheiro bom". No processo, viram que poderão contar com dinheiro incentivado também. Como eles querem financiar os projetos 100%, farão o financiamento meio a meio. Esses filmes seriam distribuídos para o Brasil e para outros países. Em que idiomas? Pelo acordo valem filmes brasileiros falados em português ou inglês mas como a idéia é produzir filmes principalmente para o mercado interno e América Latina, acho que acabaremos fazendo apenas filmes em português mesmo. Tentei incluir filmes em espanhol no pacote mas não sei por que eles não quiseram. Não há perigo de as co-produções exigirem um produto "neutro", quer dizer, meio despido de cores locais para ser colocável em vários mercados? Eles foram bem claros sobre o objetivo: ocupar as salas no Brasil em primeiro lugar. Apenas os filmes que tenham potencial para viajar serão distribuídos fora. Mas isto não é o objetivo, seria um bônus. De qualquer maneira a O2 Filmes não tem interesse em fazer filmes pensando apenas no mercado. Se houver esta intenção, a longo prazo o acordo não terá uma vida muito longa. Mas não acredito que seja assim. A Focus consegue fazer a incrível junção de filmes inteligentes mas que chegam ao público Me identifico muito com o tipo de cinema que fazem: "21 Gramas" "Diários da Motocicleta", os filmes do Almodóvar, "O Segredo de Brokeback Mountain", etc etc... Por outro lado, pode solucionar esse problema do filme brasileiro, que raramente consegue se viabilizar fora do País? Solucionar é exagero, mas certamente se houver filmes com potencial, ter a Focus como distribuidora é sem dúvida uma bela força. Eles são muito competentes no que fazem. Lançaram por exemplo "O Tigre e o Dragão", em chinês, e o filme fez centenas de milhares de dólares. (não sei o número ao certo). Nas mãos da Focus um filme brasileiro pode viajar mais longe. O filme brasileiro não vive um bom momento em seu mercado interno. Consegue um ou outro grande sucesso, mas a produção média ainda tem público baixo. Como explica o interesse da Universal por esse mercado, neste momento? O mercado brasileiro é pequeno comparado ao norte-americano mas não é desprezível. Eles sabem que "Dois Filhos de Francisco" bateu "Madagascar" e todos os blockbusters americanos no ano passado. Sabem que o "O Jardineiro Fiel" fez um milhão e meio de dólares aqui no Brasil, comparável à Espanha e mais do que na Itália. Essas informações pesam na decisão. De qualquer maneira eles não dependem do dinheiro que venham a fazer no Brasil, sinto que estão fazendo uma aposta a longo prazo no crescimento do nosso mercado para filmes locais. Belo exemplo estão dando, não?