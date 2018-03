'O Último Mestre do Ar' e 'Sex and the City' vencem Framboesa de Ouro

O Último Mestre do Ar e Sex and The City foram os destaques do prêmio Framboesa de Ouro deste ano, que elege os piores filmes de Hollywood. Ashton Kutcher (Idas e Vindas do Amor) e Jessica Alba (Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família) foram os atores "agraciados" com a framboesa dourada de pior ator e pior atriz coadjuvante. Kutcher também foi indicado por sua atuação em Par Perfeito, e Jessica por Machete, Idas e Vindas do Amor e o dinamarquês The Killer Inside Me.

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon e Kristin Davis, estrelas de Sex and the City 2, foram consideradas, em conjunto, as piores atrizes. "As quatro garotas acabaram se tornando as piores embaixadoras que os Estados Unidos poderiam ter", brinca o apresentador do prêmio, Chip Dornell, em referência ao filme, em que Sarah Jessica Parker e suas amigas viram turistas em Abu Dhabi. A comédia ainda ficou com os prêmios de pior sequência e pior elenco.

O prêmio mais importante da noite ficou com o diretor M. Night Shyamalan, por O Último Mestre do Ar, que "venceu" em mais cinco categorias. Os organizadores comentaram que o filme, baseado em um desenho animado, deixou muitos fãs descontentes. "Logo na estreia, pela primeira vez fãs e críticos concordaram: esse filme é péssimo", disse um apresentador do prêmio.

O Último Mestre do Ar, que estreou em julho do ano passado, conta a história de um garoto com habilidades em manipular os elementos naturais e tem como missão restabelecer a harmonia do mundo. A produção lucrou US$ 320 milhões nas bilheterias do mundo todo, mas recebeu duras críticas.

Diferentemente do ano passado, quando Sandra Bullock apareceu para buscar seu prêmio um dia antes de levar o Oscar, nenhuma estrela compareceu à premiação, que completa 31 anos de existência.

Os "vencedores" do Framboesa de Ouro foram escolhidos com votos de 657 pessoas dos Estados Unidos e outros países.

Confira a lista dos "piores":

Filme

O Último Mestre do Ar

Diretor

M. Night Shyamalan (O Último Mestre do Ar)

Ator

Ashton Kutcher (Par Perfeito e Idas e Vindas do Amor)

Pior Atriz

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon e Kristen Davis (Sex and the City 2)

Pior Ator Coadjuvante

Jackson Rathbone (O Último Mestre do Ar e A Saga Crepúsculo: Eclipse)

Pior Atriz Coadjuvante

Jessica Alba (The Killer Inside Me, Entrando numa Fria Maior Ainda com a Família, Machete e Idas e Vindas do Amor)

Roteiro

O Último Mestre do Ar

Casal ou Elenco

Elenco de Sex and the City 2

Prelúdio, Remake, Sequência ou Plágio

Sex and the City 2

3D de Arrancar os Olhos

O Último Mestre do Ar