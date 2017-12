'O Ultimato Bourne' leva Oscar de Melhor Mixagem de Som O Ultimato Bourne ganhou o prêmio de Melhor Mixagem de Som com Scott Millan, David Parker e Kirk Francis. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores O filme concorria com Onde os Fracos Não Têm Vez (Skip Lievsay, Craig Berkey, Greg Orloff e Peter Kurland), Ratatouille (Randy Thom, Michael Semanick e Doc Kane), Os Indomáveis (Paul Massey, David Giammarco e Jim Stuebe) e Transformers (Kevin O'Connell, Greg P. Russell e Peter J. Devlin). Kevin O'Connell, de Transformers, concorreu ao Oscar pela 20.ª vez esse ano. Ele nunca venceu um prêmio.