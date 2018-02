'O Senhor dos Anéis' é eleito melhor adaptação por britânicos

A trilogia de O Senhor dos Anéis foi eleita pelos britânicos como a melhor adaptação cinematográfica da literatura infantil, desbancando o bruxinho Harry Potter. Segundo uma pesquisa divulgado nesta quarta-feira, 5, pela videolocadora LoveFilm, as adaptações do romance do britânico J.R. Tolkien ficaram em primeiro, seguidas dos filmes de Harry Potter, baseados nos livros da britânica J.K Rowling. A adaptação de A Fantástica Fábrica de Chocolate, do britânico Roald Dahl, ficou em terceiro lugar, e As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa, de Clive Lewis, em quarto. O Mágico de Oz, adaptação do romance do americano L. Frank Baum, ficou na quinta posição da lista. O clássico Mary Poppins, da australiana P.L. Travers, também apareceu na pesquisa e conquistou o sexto lugar, seguido de Quando o Coração Bate mais Forte, baseado no livro The Railway Children, da britânica Edith Nesbit. A oitava melhor adaptação é O Boneco de Neve, do britânico Raymond Briggs; Matilda, de Roald Dahl, em ficou nono, e Alice no País das Maravilhas, do britânico Lewis Carroll, em décimo. A LoveFilm entrevistou mais de mil pessoas para chegar a estes resultados. O diretor da videolocadora, Fliss White, disse nesta quarta que é difícil recriar a magia da literatura infantil nas telonas, mas parece que estes filmes conseguiram.