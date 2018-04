'O Segredo dos Seus Olhos' e 'Biutiful' são indicados ao BAFTA

Os filmes Biutiful, do mexicano Alejandro González Iñárritu, e O Segredo dos Seus Olhos, do argentino Juan José Campanella, foram indicados ao BAFTA, prêmio da academia de cinema britânica, na categoria filme estrangeiro, informou nesta sexta-feira a organização do evento.

A Academia Britânica de Artes, Cinema e Televisão (BAFTA, na sigla em inglês) incluiu estes dois filmes em uma lista definitiva da categoria, na qual há outros três longas.

Biutiful e O Segredo dos Seus Olhos concorrerão com The Girl With the Dragon Tattoo, dirigido pelo dinamarquês Niels Arden Oplev, I Am love, do italiano Luca Guadagnino, e Of Gods And Men, do francês Xavier Beauvois, os três sem título em português.

A Academia britânica também divulgou a lista de pré-selecionados para seus prêmios anuais, cuja lista definitiva será divulgada no próximo dia 18.

Os prêmios serão entregues no dia 13 de fevereiro em cerimônia realizada anualmente desde 1949 e que, tradicionalmente, antecede em três ou quatro semanas o Oscar.

Na edição passada, o grande vencedor foi Guerra ao Terror, um drama sobre a Guerra do Iraque, que levou seis prêmios, incluindo os de melhor filme e melhor direção, para Kathryn Bigelow.