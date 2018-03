'O Rei Leão' reina novamente nas bilheterias dos EUA

LOS ANGELES - A reedição em 3D do filme 'O Rei Leão' foi a maior bilheteria dos cinemas americanos durante o fim de semana, onde voltou a reinar 17 anos após sua primeira estreia.

O clássico dos estúdios Disney arrecadou US$ 29,3 milhões ultrapassando o filme 'Contágio', no qual uma equipe de especialistas tenta combater um vírus de natureza desconhecida que ameaça aniquilar os seres humanos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Líder da bilheteria do fim de semana anterior, 'Contágio' somou 14,4 milhões mais, superando sem dificuldade o valor arrecadado por uma das estreias de sexta-feira passada, o filme de ação "Drive" que chegou a US$ 11 milhões.

Em quarto lugar aparece "Histórias Cruzadas", um dos sucessos do verão que resiste a desaparecer dos primeiros postos da bilheteria e que em seu sexto fim de semana em cartaz chega a US$ 150 milhões, o que representa um grande sucesso para uma produção de apenas US$ 25 milhões.

"Sob o Domínio do Medo", uma nova versão do clássico de Sam Peckinpah, protagonizada por Dustin Hoffman em 1971, estreou sem chamar atenção do público, arrecadando apenas US$ 5 milhões - meio milhão a mais que "I Don't Know How She Does It", com Sarah Jessica Parker e Pierce Brosnan.

Fechando a lista das dez produções de maior bilheteira do fim de semana nos Estados Unidos estão "The Debt", "Warrior", "O Planeta dos Macacos: A Origem" e "Colombiana".