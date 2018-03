'O Rei Leão 3D' lidera bilheterias pela 2.ª semana nos Estados Unidos

O filme O Rei Leão 3D liderou as bilheterias norte-americanas e canadenses pela segunda semana seguida, superando o drama sobre beisebol Moneyball e a produção Dolphin Tale.

O relançamento da clássica animação O Rei Leão arrecadou cerca de 22,1 milhões de dólares em três dias nas bilheterias dos EUA e do Canadá, afirmou a Disney no domingo.

Moneyball, estrelado por Brad Pitt, ficou em segundo lugar com 20,6 milhões de dólares arrecadados e Dolphin Tale ficou em terceiro com 20,3 milhões de dólares, de acordo com estimativas de estúdios compiladas pela Reuters.

A Columbia Pictures, unidade da Sony, lançou Moneyball. Dolphin Tale foi lançado pela Warner Bros, unidade da Time Warner.