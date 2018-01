'O Regresso' recebe o maior número de indicações ao Oscar

Embora a Academia de Hollywood possa indicar até dez filmes na disputa pelo prêmio principal, os indicados têm ficado em nove. A Academia este ano diminuiu o número e indicou na quinta, 14, oito títulos para o Oscar de melhor filme. O campeão de indicações é O Regresso, de Alejandro González Iñárritu. O mexicano já venceu no ano passado com Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância). O Regresso é melhor e ainda tem Leonardo DiCaprio, eterno perdedor pelos filmes de Martin Scorsese, numa interpretação poderosa como o homem que é deixado para morrer por quem já matou seu filho na inóspita paisagem da América pré-independência no século 18.

Como história de vingança, como relato de cinema, O Regresso mostra Iñárritu em plena posse de seus meios. É a obra-prima do diretor, melhor também que Amores Perros, que marcou sua explosão. Mas a história é clássica. Passa-se há 200 anos, não tem a urgência das denúncias de outros indicados - Spotlight - Segredos Revelados, de Tom McCarthy, que tem seis indicações e aborda o abuso de crianças por padres católicos, e A Grande Aposta, de Adam McKay, cinco indicações, que investe contra o sistema financeiro. E Iñárritu venceu no ano passado. Bisar os prêmios de filme e direção em anos seguidos é coisa que não acontece desde os tempos dos lendários Frank Capra e John Ford.

É um pouco o problema de toda essa disputa - mesmo sob o risco de parecer querer causar, o melhor filme da 88.ª edição do Oscar é Mad Max - Estrada da Fúria, mas o diretor George Miller pode se considerar feliz por haver obtido dez indicações, inclusive nas categorias principais de filme e direção. Star Wars - O Despertar da Força, de J.J. Abrams, que se encaminha para ser a maior bilheteria da história, teve de se contentar com indicações técnicas. E Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros, de Colin Trevorrow, segundo estouro do ano, nem isso - e olhem que se trata de uma aventura eletrizante.

O Oscar tem dessas coisas. Filmes de ação tendem a ser desqualificados como se fossem meros ‘divertimentos’. É preciso que um filme do gênero, como o de Iñárritu, sacuda o público com a brutalidade de cenas como a do ataque do urso - prepare-se! -, para que até o intelectual desarme suas defesas e seja arrastado no ímpeto da narrativa e perceba que, afinal, tudo aquilo tem a ver com um certo estado do homem no mundo. O choque cultural, a violência, os interesses mercantilistas naquela América têm a ver, sim, com o mundo atual. No limite, estamos assistindo a algo muito interessante, mesmo nesse reconhecimento (parcial ou total? Aguardemos) da ação e da aventura. Quentin Tarantino, o poeta (ou açougueiro?) pop da violência, dessa vez não seduziu os críticos nem o público e Os Oito Odiados pode até levar o prêmio de trilha que já ganhou no Globo de Ouro, mas será um reconhecimento ao compositor de Sergio Leone.

É um momento crucial. Iñárritu e Miller são homens do cinemão, por mais ambição intelectual que tenha o primeiro. Adam McKay veio do humor à Will Ferrell e agora assina uma comédia séria (A Grande Aposta). Quanto aos independentes... Tod Haynes confessou ao repórter que buscava um retorno a Longe do Paraíso, também melhor. Carol cravou cinco indicações, mas não está na lista do Producers Guild Award, portanto, está fora. Sempre sobra um prêmio de atriz - para Rooney Mara? Kate Winslet (Steve Jobs) é melhor. Não faltam bons - ótimos - filmes na 88.ª edição, mas o Oscar parece estar na encruzilhada.

Veja abaixo a lista completa:

Melhor filme

A grande aposta

Ponte dos espiões

Brooklyn

Mad Max: Estrada da fúria

Perdido em Marte

O regresso

O quarto de Jack

Spotlight - Segredo Revelados

Melhor atriz

Brie Larsen/O Quarto de Jack

Cate Blanchet/Carol

Charlotte Rampling/45 Anos

Saoirse Ronan/Brooklyn

Jennifer Lawrence/Joy: O Nome do Sucesso

Melhor ator

Brian Cranston/Trumbo

Eddie Redmayne/A Garota Dinamarquesa

Leonardo DiCaprio/O Regresso

Matt Damon/Perdido em Marte

Michael Fassbender/Steve Jobs

Melhor atriz coadjuvante

Alicia Vikander/A Garota Dinamarquesa

Jennifer Jason Leigh/Os Oito Odiados

Kate Winslet/Steve Jobs

Rachel McAdams/Spotlight - Verdades Reveladas

Rooney Mara/Carol

Melhor ator coadjuvante

Cristian Bale/A Grande Aposta

Mark Ruffalo/Spotligh - Segredos Revelados

Mark Rylance/Ponte dos Espiões

Sylvester Stallone/Creed

Tom Hardy/O Regresso

Melhor animação

Anomalisa

O Menino e o Mundo (brasileiro)

Divertida Mente

Shaun, o Carneiro

When Marnie Was There

Fotografia

Carol

Os Oito Odiados

Mad Max: Estrada da Fúria

Sicário

O Regresso

Melhor filme estrangeiro

Cinco Graças

O Esgrimista

O Filho de Saul

Novíssimo Testamento

Theeb

Melhor direção

Adam Mckay (A grande aposta)

George Miller (Mad Max)

Alejandro G. Inarritu (O regresso)

Lenny Abrahamson (O quarto de Jack)

Tom McCarthy (Spolith: segredos revelados)

Efeitos Visuais

Instintio artificial

Mad Mex

Marte

O Regresso

Star Wars

Montagem

Mad Mex

O Regresso

Spotlight

Star Wars

Figurino

Carol - Sandy Powell

Cinderella - Sandy Powell

Garota Dinamarquesa - Paco Delgado

Mad Max: Estrada da Fúria - Jenny Beavan

O Regresso - Jacqueline West

Melhor documentário

Amy

Cartel Land

The look of silence

What happened, Miss Simone?

Winter on fire: Ukraine's Fight for Freedom

Melhor documentário de curta-metragem

Body team 12

Chau, beyond the lines

Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah

A Girl in the River: The Price of forgiveness

Last day of freedom

Melhor canção original

Earned it (Cinquenta tons de cinza)

Manta Ray (Racing extinction)

Simple song #3 (Youth)

Writing's on the wall (007 contra Spectre)

Til it happens to you (The hunting ground)

Melhor edição de som

Mad Max

Perdido em Marte

O regresso

Sicario

Star Wars

Melhor mixagem de som

Ponte dos espiões

Mad Max

Perdido em Marte

O regresso

Star Wars

Melhor curta de animação

Bear Story

Prologue

Sanjay's Super Team

We can't live without Cosmos

World of tomorrow

Melhor curta de live action

Ave Maria

Day one

Everything will be okay (Alles Wird Gut)

Shok

Stutterer

Melhor cabelo e maquiagem

Mad Max

The 100-year-old man who climbed out the window and disappeared

O Regresso

Melhor roteiro adaptado

A grande aposta

Brooklyn

Carol

Perdido em Marte

O quarto de Jack

Melhor roteiro original

Ponte dos espiões

Ex Machina

Divertida mente

Spotlight

Straight Outta Compton

Melhor design de produção

Ponte dos espiões

A garota dinamarquesa

Mad Max

Perdido em Marte

O regresso