'O Regresso', de Iñárritu, é indicado a prêmio do Sindicato de Produtores

O filme mais recente do cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, O Regresso (The Revenant), está entre os indicados nesta terça-feira aos prêmios do Sindicato de Produtores de Hollywood.

O filme sobre um aventureiro abandonado em terras inexploradas norte-americanas, que também foi indicado ao Globo de Ouro, vai concorrer com outros nove filmes e poderá disputar o prêmio mais importante da indústria do cinema, o Oscar.

O filme mais recente de González Iñárritu, que em 2015 venceu o Oscar com Birdman, foi indicado junto com Straight Outta Compton - A História do N.W.A, filme sobre um grupo de rap dos Estados Unidos, que vem sendo um sucesso de bilheteria.

Também foram indicados A Grande Aposta (The Big Short), sobre a bolha imobiliária que provocou uma crise financeira nos Estados Unidos; Sicario, sobre um grupo de elite que combate o narcotráfico; e Mad Max: Estrada da Fúria (Fury Road).

Ainda estão na lista Perdido em Marte (The Martian), Ex-Machina, Spotlight, Brooklyn e Ponte dos Espiões (Bridge of Spies).

Os prêmios do sindicato, com mais de 7.000 membros, vão ser anunciados no dia 23 de janeiro, em Los Angeles. Nos últimos oito anos, o escolhido pelo sindicato como melhor filme também acabou ganhando o Oscar.