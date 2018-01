O raro cinema árabe ganha as telas do MIS Mostra com sete filmes é uma rara oportunidade para o cinéfilo conhecer um pouco mais sobre o cinema árabe. Filmes exibidos na Bienal de Cinema Árabe de Paris chegam ao Museu da Imagem e do Som (MIS) em mostra que abre hoje e prossegue até o dia 18. Há inéditos como "Beirute Ocidental", de Ziad Doueiri, e consagrados, como "Tempo de Espera", de Moufida Tlatli. São filmes que conquistaram o Grande Prêmio do Júri nas Bienais de Cinema Árabe do Institute du Monde Arab (IMA), de Paris, realizada desde 1992, produzidos no Egito, Líbano, Marrocos, Argélia, Tunísia e Mauritânia. Mundo Árabe. MIS. Av. Europa, 158, tel.: 3062-9197/ 3088-0896. De 10 a 18 de outubro. Sessões: às 19h e 21h. Auditório e Sala Multimídia. Ingressos: R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia entrada). De terça a domingo, das 10h às 18h. Estacionamento: R$ 5 e R$ 10. Confira lista dos filmes Prêmio do Júri de 1992: ?Shati` al-atfal al-da`i`n? - ?The Beach of the lost Children? - A Praia das Criancas Perdidas. Ano: 1991. Direção: Jillali Farhati. Legendas em português. Prêmio do Júri de 1994: ?Bab al-Was al-huma? - ?Bab El-Oued City? - A Cidade de Bab El-Oued. Ano: 1994. Direção: Mirzaq Alwash. Legendas em português. Prêmio do Júri de 1996: ?Layla Sakhina? - ?A Hot Night? - Uma Noite Quente. Ano: 1994. Direção: Atef al-Tayeb. Legendas em inglês. Premio do Júri de 1998: ?Ya awlad? - ?West Beirut? - Beirut Ocidental. Ano: 1998. Direção: Ziad Doueiri. Legendas em espanhol. Prêmio do Júri de 2000: ?Musim al-rijal? - ?The Season of Men? - Tempo de Espera. Ano 2000. Direção: Moufida Tlatli. Legendas em português. Prêmio do Júri de 2002: ?Fi intizar al-sa`ada? - ?Waiting for Happiness? - Esperando a Felicidade. Ano: 2002. Direção e roteiro: Abdel al-Rahman Sisaku. Legendas em português. Prêmio do Júri de 2004: ?Ma`arik hubb? - ?In the Battlefields? - No Campo de Batalha. Ano: 2004. Direção: Danielle Arbid. Legendas em português.