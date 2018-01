O ranking das salas de cinema de SP, pelo Cri-Crítico do Guia

Tem leitor duvidando de que eu vá a todos os lugares que avalio na coluna 'Diário Mal-Humorado', publicada às sextas no Guia da edição impressa do Estadão. Quando olho para trás, até preferia não ter ido a alguns. Mas fui. Desde agosto de 2008, circulo por toda a cidade (em um raio de 22 km) só para pegar um cineminha.

Contei 56 visitas – e duas revisitas. Teve também a viagem frustrada ao Itaim Paulista: caiu um temporal e o projecionista não chegou. Entre os cinemas que me desagradaram menos estão o Reserva Cultural, o Morumbi Cine TAM e o Santana Parque. Das salas, gostei da Cinemateca Petrobrás, Marabá 1 e Campo Limpo 3. Na lista de piores, ganharam Santana, Pátio Paulista e West Plaza, esquecidos pela Playarte. O ranking completo e todas as críticas estão no mapa abaixo, divididas por cor.

View Diário Mal-Humorado in a larger map

Levo em conta critérios muito pessoais (o Guia já faz uma avaliação anual criteriosa, o Oscar das Salas de Cinema) e acho que quem dá nota 10 é jurado de escola de samba. As minhas nunca passam de 7. O que mais me incomodou foram poltronas ruins, equipamentos sem manutenção e salas mal-projetadas. Também sofri com cópias dubladas. Por 13 vezes, não achei filme legendado. E o pior custo-benefício foi pagar R$ 38 para ver 'Rocknrolla' no Cidade Jardim. Só para esticar as pernas na Sala Prime?

Vi um sujeito comer hambúrguer na sala do Santana e uma professora sofrer para manter os alunos quietos no CCBB. Além de absurdos como a luz do sol batendo na tela do Centerplex Lapa (tinha um buraco no teto!), sessão começando cinco minutos antes da hora no Boavista, barulho da rua atrapalhando o filme no Butantã e fila no meio do estacionamento no Metrô Tatuapé. Vou continuar me martirizando nos cinemas da cidade, mas começo uma nova fase: testarei as salas em situações específicas, como sessões em horário de pico. Escreva para dizer o que incomoda você e vou atrás: cri.critico@grupoestado.com.br.

Veja o ranking final, por nota:

NOTA 7

CineSesc

Unibanco Pompeia

Reserva Cultural

Morumbi Cine TAM

Santana Parque UCI

NOTA 6

Marabá Playarte

Jardim Sul UCI

Cinemateca

Campo Limpo

Cidade Jardim Cinemark

Gemini

Iguatemi Cinemark

Anália Franco UCI

Penha Moviecom

iG Cine

CCBB

Cine Segall

MIS

Bristol

Pátio Paulista CInemark

Espaço Unibanco

Frei Caneca Unibanco

NOTA 5

Hoyts General Guarulhos

Cine UOL Lumière

Cine Bombril

Shopping D Cinemark

Cinemark Market Place

Eldorado Cinemark

Cine Arte Lilian Lemmertz

Villa-Lobos Cinemark

Cinema da Vila

SP Market Cinemark

Metrô Itaquera Cine Box

Central Plaza Cinemark

Tamboré Cinemark

Internacional Guarulhos

Boulevard Tatuapé

Extra Anchieta Cinemark

Osasco Kinoplex

Boavista Moviecom

NOTA 4

Aricanduva Cinemark

Centerplex Lapa

Cine Olido

Continental RBM

Interlagos Cinemark

CCSP

NOTA 3

Center Norte Cinemark

Butantã Playarte

Metrô Tatuapé Cinemark

Itaim Paulista

NOTA 2

West Plaza Playarte

Santana Playarte

Paulista Playarte

VISITADOS, MAS NÃO AVALIADOS

Cinemark Higienópolis

Kinoplex Itaim

Plaza Sul Playarte

HSBC Belas Artes

Cinemark Santa Cruz