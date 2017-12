"O Que Você Faria": título errado para um filme forte Em entrevista na abertura do 1.º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, o diretor de "El Método", Marcelo Piñeyro, disse que teve duas obras de referência para a realização do filme que agora estréia, com o título absurdo de "O Que Você Faria?" É absurdo porque cabe, rigorosamente, em todos os filmes da história do cinema e não dá a mínima idéia da crítica que o cineasta quer fazer à economia do mundo globalizado. As obras de referência foram "A Noite dos Desesperados", de Sydney Pollack, e "A Chinesa´, de Jean-Luc Godard. Dois filmes que usam um microuniverso para falar do macro. Um grupo de maoístas que discute a revolução num apartamento, em Paris, e outro sobre competidores num concurso de dança, durante a depressão econômica, nos Estados Unidos. No de Piñeyro, é um grupo de candidatos a executivos que passam pelo crivo de seleção de uma multinacional. O método é desumano. Prevê todo tipo de embates, até físicos, entre os candidatos. O diretor usou tecnologia digital, para ter mobilidade com a câmera no ambiente fechado. O mundo que se vê da janela do escritório foi feito em computador, no processo de pós-produção que o próprio Marcelo Piñeyro definiu como complicado. O partido estético impressiona, até pela modernidade, mas a força do filme vem das relações. A personagem da mulher fornece a chave e é magnífica. O mundo globalizado ficou pior, mas o cinema do argentino Marcelo Piñeyro continua ótimo. O Que Você Faria? (El Método, Espanha-Argentina-Itália/2005, 115 min.) - Drama. Dir. Marcelo Piñeyro. 14 anos. Espaço Unibanco 1 - 14 h, 16h30, 19 h, 21h30. HSBC Belas Artes 2 - 15 h 17h10, 19h20, 21h30. Lumière 2 - 15h40, 18h10, 20h40. Cotação: Ótimo