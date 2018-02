'O Protetor', de Denzel Washington, lidera bilheterias

O drama para jovens adultos "Maze Runner: Correr e Morrer" caiu ao segundo lugar após liderar as paradas no fim de semana passado. "Maze Runner" faturou 17,5 milhões de dólares em cinemas domésticos entre sexta-feira e sábado, de acordo com a empresa de monitoramento Rentrak.

A comédia animada "Os Boxtrolls" estrelando monstros verdes que vestem papelão terminou em terceiro no fim de semana de estreia, faturando 17,3 milhões de dólares.

Em "O Protetor", o vencedor do Oscar Washington faz o papel de McCall, um assassino treinado que sai à defesa dos desamparados, nesse caso uma jovem prostituta russa (Chloë Grace Moretz) sob o controle de um esquema de tráfico de pessoas.

"Maze Runner" estrela Dylan O'Brien, o galã da série "Teen Wolf", da MTV, como o integrante de um grupo de garotos vivendo num paraíso isolado, isolado por um labirinto móvel gigante.

"Boxtrolls" foi feito com o uso de tecnologia stop-motion, onde cada semana é montada com marionetes colocados em sets em miniatura. O filme 3D inclui as vozes de Ben Kingsley e Elle Fanning.

O estúdio da Sony lançou "O Protetor". "Maze Runner" foi distribuído pela 20th Century Fox, uma unidade da 21st Century Fox. "Boxtrolls" foi lançado pela Universal Pictures, da Comcast.

(Reportagem de Lisa Richwine e Andrea Burzynski)