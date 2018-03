'O Procurado' ocupa 1.º lugar nas bilheterias internacionais

Angelina Jolie é a mulher mais "procurada" nas bilheterias internacionais. Seu thriller de ação O Procurado, que estreou na segunda posição das bilheterias na América do Norte, vendendo surpreendentes US$ 51 milhões (cerca de R$ 81, 2 milhões) em ingressos, foi o filme mais visto no resto do mundo, onde arrecadou US$ 32,5 milhões (R$ 52,3 milhões) em 22 países. Veja também: Pitt e Angelina doam US$ 1 mi para crianças atingidas por guerra O Procurado estreou na primeira posição em 18 mercados, tendo quebrado recordes na Rússia (US$ 11 milhões), onde seu diretor, Timur Bekmambetov, já teve outros sucessos comerciais com Guardiões do Dia e Guardiões da Noite. O filme também foi número 1 na Tailândia, Ucrânia, Turquia e Polônia. Adaptação ultraviolenta de uma série de graphic novels de Mark Millar e J.G. Jones, O Procurado arrecadou US$ 7,6 milhões (R$ 12,2 milhões) no Reino Unido, perdendo apenas para o também lançamento As Crônicas de Narnia: Príncipe Caspian (US$ 8,1 milhões ou R$ 13 milhões). O Procurado será lançado no restante do mundo ao longo dos próximos três meses. No próximo fim de semana, baterá de frente com a comédia de ação Hancock, estrelada por Will Smith, que deve estrear em 49 territórios, incluindo Brasil, Reino Unido, Coréia do Sul, Alemanha e Austrália. Kung Fu Panda foi o segundo colocado no mercado internacional, com vendas de US$ 23,3 milhões (R$ 37,5 milhões), seguido por Príncipe Caspian (US$ 19,3 milhões), Agente 86 (US$ 12,3 milhões), O Incrível Hulk (US$ 11,9 milhões), Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (US$ 11,7 milhões), Sex and the City (US$ 11,2 milhões) e Fim dos Tempos (US$ 7,4 milhões). Ao mesmo tempo, o campeão de bilheterias na América do Norte, Wall-E, teve uma estréia promissora em seis países latino-americanos, iniciando uma série de estréias em todo o mundo que terminarão no Japão em 5 de dezembro. O desenho animado arrecadou US$ 3,1 milhões (R$ 4,9 milhões), dos quais 1,4 milhão (R$ 2,2 milhões) no Brasil. Kung Fu Panda já acumula US$ 101,1 milhões em pouco mais de três etapas de seu lançamento gradativo, que até agora cobriu apenas 14 países. Enquanto isso, o total internacional acumulado até agora por Príncipe Caspian, que decepcionou nos Estados Unidos, subiu para US$ 161,2 milhões. Outros totais internacionais: Agente 86, US$ 20,5 milhões; Sex and the City, US$ 194,3 milhões; Indiana Jones, US$ 413,3 milhões; Incrível Hulk, US$ 84,7 milhões; Fim dos Tempos, US$ 69,9 milhões; Zohan, o Agente Bom de Corte, US$ 19,4 milhões, e Jogo de Amor em Las Vegas, US$ 124,9 milhões.