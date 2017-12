'O Poderoso Chefinho' desbanca 'A Bela e a Fera' nas bilheterias americanas

O bebê de terno e gravata de O Poderoso Chefinho, o novo filme da DreamWorks, conquistou neste fim de semana o primeiro lugar das bilheterias americanas, deixando para trás A Bela e a Fera.

A produção já arrecadou 49 milhões de dólares desde sexta-feira, dia de sua estreia, até domingo nos Estados Unidos e no Canadá, segundo cifras provisórias da empresa especializada Exhibitor Relations, publicadas neste domingo.

O filme ultrapassou, na América do Norte, o filme A Bela e a Fera, que ficou com o segundo lugar com o montante de 47,5 milhões de dólares no fim de semana, o que eleva sua arrecadação total para 395,4 milhões de dólares desde a estreia.

A terceira posição ficou com A Vigilante do Amanhã - Ghost in the Shell, que embolsou 19 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana nas telonas americanas.

Logo atrás aparece Power Rangers, que faturou 14,5 milhões de dólares, aumentando seu rendimento total para 65 milhões em 10 dias.

Em quinto lugar ficou Kong: a ilha da caveira e seus 8,8 milhões de dólares no fim de semana - 147,8 desde sua estreia.

A seguir, os outros cinco filmes:

6 - Logan: US$ 6,2 milhões (211,8 milhões no total)

7 - Corra!: US$ 5,8 milhões (156,8 milhões no total)

8 - Vida: US$ 5,6 milhões (22,4 milhões no total)

9 - CHiPs: O Filme: US$ 4,0 milhões (14,3 milhões no total)

10 - O Zoológico de Varsóvia: US$ 3,3 milhões (recém estreado)