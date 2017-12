'O Poderoso Chefão', 'Laranja Mecânica' e 'Grease' voltam aos cinemas de São Paulo

Três grandes clássicos do cinema estarão de volta às telonas a partir deste sábado, 13. O Poderoso Chefão, Laranja Mecânica e Grease poderão ser vistos nos shoppings VillaLobos, Mooca Plaza, Metrô Santa Cruz, Tamboré e Granja Vianna. Os longas foram escolhidos pelos espectadores em uma enquete no Facebook.

As sessões serão realizadas aos sábados, domingos e também às quartas-feiras. As entradas para as exibições podem ser adquiridas no site da rede: (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes. Os valores são fixos R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Serviço

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clássicos do cinema no Cinemark

Dias:

O Poderoso chefão - 13, 14 e 17 de dezembro

Grease - Nos tempos da brilhantina - 20 e 21 de dezembro

Laranja Mecânica - 27 e 28 de dezembro

OBS: O Shopping Granja Vianna não exibe as sessões aos sábados às 23:55h.

Horários:

Sábados - 23:55h

Domingos - 12:30h

Quartas- feiras - 19:30h

Shopping Metrô Santa Cruz

Endereço: Rua Domingos de Morais, 2564 - Vila Mariana

Shopping VillaLobos

Endereço: Av. das Nações Unidas, 4777

Shopping Tamboré

Endereço: Av. Piracema, 669 - Tamboré/Barueri - SP

Mooca Plaza Shopping

Endereço: Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca, São Paulo - SP.

Shopping Granja Vianna

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, KM 23 - Cotia - SP.

O Poderoso Chefão

Laranja Mecânica

Grease