O Plano Perfeito lidera bilheteria norte-americana O Plano Perfeito (Inside Man), novo filme do diretor Spike Lee, foi o campeão da bilheteria norte-americana neste último final de semana. O filme arrecadou US$ 29 milhões e foi a estréia de maior sucesso nas carreiras do diretor e do ator Denzel Washington, o protagonista. No longa de Lee, Denzel Washington é um detetive da polícia que tenta solucionar o mistério do roubo de um banco em Manhattan. Jodie Foster e Clive Owen também fazem parte do elenco. Um filme da Universal, O Plano Perfeito, superou a arrecadação de US$ 26,1 milhões de V de Vingança, de James McTeigue, que liderou a bilheteria no final de semana passado. V de Vingança arrecadou, até agora, US$ 46,2 milhões. Fez sucesso o suspense Stay Alive, produção da Disney dirigida por William Brent Bell, que arrecadou US$ 11,2 milhões. O filme conta a história de jogadores de um videogame que morrem inexplicavelmente durante os jogos. A comédia Armações do Amor, da Paramount, líder no final de semana retrasado, ficou agora em quarto lugar na lista dos filmes mais assistidos, arrecadando US$ 10,8 milhões. Confira os dez filmes que lideraram a bilheteria norte-americana: 1. O Plano Perfeito 2. V de Vingança 3. Stay Alive 4. Armações do Amor 5. Soltando os Cachorros 6. She´s the Man 7. Larry the Cable Guy: Health Inspector 8. The Hills Have Eyes 9. Eight Below 10. 16 Blocks