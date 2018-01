'O Outro Lado do Paraíso' mostra um pai-herói na ditadura

Em O Outro Lado do Paraíso, André Ristum adapta o livro em que o escritor Luiz Fernando Emediato relembra suas aventuras de infância e o relacionamento com um pai inquieto.

O tempo dá a medida das coisas neste longa que imergem em um período em particular conturbado da história brasileira. E esse é um dos tempos a que se refere. Tempo de golpe militar, portanto de transformação violenta do cotidiano das pessoas. O outro tempo é aquele em que, a partir do presente se reavalia o passado. Isto é, numa perspectiva democrática (com todas as suas imperfeições) rememora-se uma época de ruptura e perda das liberdades políticas e individuais.

A figura central dessa rememoração é o pai. Pai-herói, na verdade, vivido por Eduardo Moscovis no papel de Antonio. Ele é o inquieto, que funda família no interior de Minas Gerais, mas não para em casa, atrás sempre de oportunidades para melhorar de vida. Essa inquietação o leva a Brasília, ainda uma utopia em construção em pleno Planalto Central. É a época do desenvolvimentismo, dos “cinquenta anos em cinco”, de JK, sucedido pelo breve e desestabilizador governo de Jânio Quadros, substituído, com a renúncia, por João Goulart. Um quadro de crise, em que avanços sociais de um lado e reacionarismo e a suposta ameaça comunista, de outro, levam ao golpe civil-militar.

Nesse quadro, o garoto Nando (Davi Galdeano) vive sua descoberta amorosa e testemunha tanto os esforços do pai como seu drama, quando, na condição de sindicalista em Brasília, é colhido pelo golpe e pela truculência da ditadura recém-instalada. O filme possui qualidades, em especial por atuações como as de Moscovis e Simone Iliescu, no papel da mãe de família. O garoto é promissor. O estilo um tanto romântico provoca certa perda de tônus. A ênfase é maior na construção da imagem do pai pelos olhos do filho do que na voragem política do momento, embora sinta-se o desejo de equilibrar os dois níveis da narrativa. Uma questão de ponto de vista, mas se pode dizer que a mise-em-scène poderia se construir com têmpera mais aguda e adequada para as circunstâncias evocadas.

Patentes. A Guerra das Patentes, da alemã Hannah Leonie Prinzler, é um documentário sóbrio, porém muito bem feito, e que traz informações surpreendentes. O próprio filme é fruto do espanto da diretora quando soube que genes associados ao câncer dos seios eram objetos de patente de um laboratório norte-americano. A mulher que desejasse fazer um teste para saber se teria propensão a desenvolver esse tipo de doença deveria desembolsar os US$ 4 mil exigidos pela empresa para realizar o exame. Absurdo? Sim, mas o caso não é exceção. As leis de patentes, que visam em princípio proteger a propriedade intelectual, tornaram-se ferramentas da competição selvagem entre grandes empresas.