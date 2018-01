O novo 'Homem-Aranha', 'Pequeno Colombo' e 'Soundtrack' são algumas das estreias da semana

Claro que a grande estreia desta quinta, 6, é o novo Homem Aranha - De Volta ao Lar, que entra para se converter - tudo aponta para isso - num dos maiores sucessos do ano. O herói teen vai superar os 6 milhões de espectadores da Mulher Maravilha? Tãtãtãtã! Mas existem filmes menores, e que possuem um encanto especial, desde a animação As Aventuras do Pequeno Colombo, premiada no Recife, até a incursão do bruxo Alejandro Jodorowsky em seu universo cabalístico, num filme autobiográfico.

As Aventuras do Pequeno Colombo

Brasil/2015, 95 min. Animação. Dir. Rodrigo Gava. Com Isabelle Drummond, José Wilker.

Simpática animação premiada no Cine PE. Propõe uma fantasiosa e divertida revisão da História, quando o garoto Cristóvão Colombo convence os amigos Leonardo da Vinci e Mona Lisa - a do sorriso enigmático no quadro do segundo - a embarcarem com ele rumo a uma ilha distante, cheia de tesouros. A ‘América’?

Livre. Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Morumbi Town.

Homem-Aranha: de Volta ao Lar

Spider-Man: Homecoming, Estados Unidos/2017, 133 min. Aventura. Dir. Jon Watts. Com Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

A nova aventura de Peter Parker/Homem Aranha difere das anteriores - interpretadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield - pelo simples fato de integrar o duplo personagem de Tom Holland ao Universo Marvel, com direito a participação do Homem de Ferro e tudo. A trama mostra o herói em treinamento. Frágil, o Aranha quer ser Homem e enfrentar o Abutre (Michael Keaton, com as asas de Birdman), mas ainda é só um garoto ansioso. O público jovem, com certeza, irá se identificar com ele, turbinando a bilheteria. É o que espera a distribuidora Sony - bater os 6 milhões de espectadores de Mulher Maravilha e converter De Volta ao Lar num megassucesso.

10 anos. DUBLADO: Anália Franco (3D), Anália Franco (IMAX/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (IMAX/3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Morumbi Town, Morumbi Town (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Plaza Sul (3D), Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (3D), Anália Franco (IMAX/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon Itaú Pompeia, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (IMAX/3D), Bristol, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (IMAX/3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Morumbi Town, Morumbi Town (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque (3D), Splendor Paulista, Villa Lobos, Villa Lobos (3D).

Perdidos em Paris

Paris Pieds Nus, França-Bélgica/2017, 83 min. Comédia. Dir. Fiona Gordon, Dominique Abel. Com Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva.

Parceiros, na arte e na vida, Abel e Fiona fazem um cinema que homenageia os grandes mestres do humor silencioso, Charles Chaplin - o imrtal Carlitos - à frente. Ao receber uma carta da tia de 93 anos, Fiona embarca rumo a Paris e descobre que ela desapareceu. É o último papel de Emmanuelle Riva, a mítoica atriz de Hiroshima, Meu Amor, que morreu em janeiro. Ela se engajou tasnto no projeto que cenas foram filmadas em sua casa.

12 anos. Belas Artes, Cinesala, Espaço Itaú Augusta.

Os Pobres Diabos

Brasil/2013, 98 min. Comédia. Dir. Rosenberg Cariry. Com Chico Diaz, Silvia Buarque, Gero Camilo.

Rosenberg Cariry é um erudito que faz cinema. Atraído pelo mito - mas seu movimento é sempre buscar o real nessas histórias maiores que a vida -, ele já investigou o cangaço em Corisco e Dadá, com Chico Diaz e Dira Paes. Agora, incursiona pelo mundo mágico do circo. O Gran Circo Teatro Americano viaja pelo sertão. Não é o maior espetáculo da Terra, mas também não quer ser o menor. Nos bastidores, amores , confusões e tragédias movimentam a vida da trupe.

14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca - Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Poesia sem Fim

Poesía Sin Fin, França-Chile/2017, 128 min. Biografia. Dir. Alejandro Jodorowsky. Com Adan Jodorowsky, Pamela Flores, Brontis Jodorowsky.

Bruxo no cinema e na vida, Alejandro Jodorowsky põe a família para trabalhar e se desdobra nos filhos Adan e Brontis, nessa evocação de sua vida, e da vida de sua família, que também é uma grande homenagem ao Chile, país em que nasceu. Irregular, mas com cenas belíssimas.

16 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca - Espaço Itaú.

Soundtrack

Brasil/2017, 110 min. Drama. Dir. 300ml. Com Selton Mello, Seu Jorge, Ralph Ineson.

O fotógrafo Cris viaja a uma estação no Ártico para tirar selfies inspirados pelas músicas que escolheu como trilha (soundtrack) para o experimento. Na imensidão gelada, encontra pessoas - cientistas preocupados com o aquecimento solar - e descobre novos pontos de vista a respeito da arte e também da vida. Selton e Seu Jorge dispensam apresentações, mas o inglês Ralph Ineson - Ralph quem? - é daqueles atores que você conhece sem conhecer o nome. Teve papéis destacados em A Bruxa e nas séries Harry Potter (cinema) e Game of Thrones (TV).

14 anos. Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Frei Caneca - Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Morumbi Town, Reserva Cultural, Villa Lobos.