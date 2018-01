'O Mestre dos Gênios', 'O Shaolin do Sertão' e 'O Contador' estão entre as estreias da semana

Por mais importante que seja a Mostra, e é - como janela para a diversidade do cinema do mundo -, o circuito não suspende os lançamentos. A questão é que esta quinta, 20,tem estreias muito atraentes e que, em outras circunstâncias, seriam imperdíveis. O negócio é arranjar tempo para conferir boas narrativas de ação - O Contador, com Ben Affleck como herói autista, e O Shaolin do Sertão -, mas também O Mestre dos Gênios, sobre os bastidores do mercado editorial. O longa estava na seleção do Festrival de Berlim, em fevereiro. Se não estivesse estreandoi, poderia estar na Mostra.

O Contador

The Accountant, EUA/2016, 128 min. Ação. Dir. Gavin O'Connor. Com Ben Affleck, J.K. Simmons, Anna Kendrick.

Hollywood já abordou o universo autista em dramas e até no cinema de ação, mas em Código para o Inferno, de Harold Becker, Bruce Willis arriscava-se para proteger o garoto autista que, inadvertidamente, brincando no computador, desvendou uma fórmula que vale bilhões. Agora o herói é autista e usa sua habilidade com números para desvendar fraude. A partir dapí, inicia-se caçada humana. E Aflleck, ou Christian Wolff, treinado pelo pai para transformar suas limitações em habilidades, vai enfrentar todo mundo. O governo,o muindo do crime, os poderosos. Affleck nunca esteve melhor, e o filme é bom. 14 anos.

Jovens, Loucos e Mais Rebeldes

Everybody Wants Some, EUA/2016, 117 min.Comédia. Dir. Richard Linklater. Com Zoey Deutch, Glen Powell, Tyler Hoechlin.

Nos anos 1980, grupo de formandos e jogadores de beisebol passa a questionar a liberdade e as responsabilidades da vida adulta. O doiretror Linklater adora esse tipo de questionamento e também abordar o tempo que passa e seus efeitos nas pessoas. Do cara que fez a trilogia 'Antes' - do Amanhecer, do Por-do-sol, da Meia-NOite - e Boyhood/Da Infância à Juventude, sempre se podem esperar coisas interessantes (e fora da curva). 16 anos.

O Mestre dos Gênios

Genius, Reino Unido-EUA/2016, 104 min. Drama. Dir. Michael Grandage. Com Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman, Laura Linney, Dominic West, Guy Pearce.

Respeitado diretor de teatro, Grandage faz uma bela estreia no cinema contando a história da ligação do editor Max Perkins com o escritor Thomas Wolfe em Nova York, nos anos 1920. Perkins já publicara Hemingway e Fitzgerald. Conheceu Wolfe num momento de crise - problemas com álcool, mulheres e com a escrita. Como se modela um gênio? E quem é o gênio? O autor ou o editor, que lapidou seus excessos e o revelou para si mesmo? 12 anos.

A Nona Vida de Louis Drax

The 9th Life of Louis Drax, Canadá-Reino Unido-EUA/2016, 108 min.Suspense. Dir. Alexandre Aja. Com Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aaron Paul.

Garoto brilhante, mas pouco sociável, sofre um grave e inexplicável acidente. Sua única chance de recuperação é um psiquiatra que vai descobrir coisas muito integrantes, inclusive que o caso não lhe chegou por acaso. Tudo está conectado. Jamie Dornan é o milionário sado/masô da série 50 Tons de Cinza. E o diretor Aja - pseudônimo do francês Alexandre Jouan-Arcady - tem afinidades com o o horror. Só para lembrar, fez Vikagem Maslditas, o remake de The Hills Have Eyes, de Wes Craven, e Piranha 3D. 14 anos.

Ouija - Origem do Mal

Ouija - Origin of Evil, EUA/2016, 90 min. Terror. Dir. Mike Flanagan. Com Elizabeth Reaser,Annalise Basso, Henry Thomas. Mais horror, dessa vez na história de viúva que finge se comunicar com espíritos para extorquir dinheiro. O pesadelo torna-se real quando sua filha é possuída por entidade maligna. 14 anos.

O Shaolin do Sertão

Brasil/2016, 100 min. Comédia. Dir. Halder Gomes. Com Edmilson Filho, Bruna Hamú, Dedé Santana.

Do diretor de Cine Holliúdy, de 2012, surge agora a história de caboclo cearense que tem a chance de se converter num astro das artes marciais. O trailer promete, e o filme ainda, em papel destacado, o lendário Dedé, da parceria com Didi Santana nos Trapalhões. 12 anos.

