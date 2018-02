O melhor do tapete vermelho de Cannes

A segunda noite de gala do Festival de Cannes 2014 foi marcada pelas premières de Mr. Turner, do inglês Mike Leigh, e de Timbuktu, do diretor Abderrahmane, da Mauritânia.

Da contemporaneidade do look Louis Vuitton de Julianne Moore, estrela que chegou para a sessão de Mr. Turner, ao exagero da russa Elena Lenina, que apostou em um longo maravilha com imensas esferas metálicas como acessório, o Red Carpet da quinta-feira provou que a tendência é a variedade de estilos.

Quem surgiu mais luxuosa foi Blake Lively, que escolheu um longo branco Chanel Couture para sua segunda passagem pelo tapete vermelho neste festival. Zoe Saldana, que também havia sido atração da primeira noite, desta vez apostou em um um longo Jason Wu preto com bordados verdes.

Confira o melhor do segundo dia de Cannes 2014: