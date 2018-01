O melhor de Bollywood em 11 títulos CCSP traz uma síntese da indústria indiana baseada no star system; nem Hollywood produz tantos filmes ao ano. J.J. Dutta, Ram Gopal, Govind Nihalani, Sanjay Leela Bhansai, Ramesh Sippy, Ashutosh Goriwaker, Aparna Sen, E. Nivas e Raj Kapoor dirigem os filmes da programação. Om Puri, Amrish Puri, Shashi Kapoor, Rajiv Kapoor, Madhuri Dixit, Gracy Singh e Mandakini são astros e estrelas da constelação bollywoodiana, mas você, naturalmente, só conhece um ou outro via Hollywood. Amrish Puri integrava o elenco de Indiana Jones e o Templo da Perdição, de Steven Spielberg, de 1984, e Shashi Kapoor interpretou o papel-título de Sidarta, que Conrad Rooks adaptou do livro de Herman Hesse, em 1973. Border trata da guerra entre Índia e Paquistão, de 1971. Company mostra a luta pelo poder no submundo de Bombaim. Darkness baseia-se numa série de TV dos anos 1980 para criticar as conseqüências da guerra de 1971. Devdas conta a história de um homem que afunda no alcoolismo ao ser impedido, por questões sociais, de se casar com a mulher que ama. O filme baseia-se num romance de Saratchandra Chattopadhyay, autor bengali que também escreveu Parineeta, exibido no Fórum de Berlim, em fevereiro. Chamas do Sol retrata esses dois pequenos marginais que são contratados por ex-policial em busca de vingança contra o homem que matou sua família. Land Tax transfere a guerra colonial para um campo de críquete, durante a era vitoriana. Love Sublime retoma o tema de Um Rosto de Mulher, de George Cukor - o homem que se apaixona por mulher que esconde a metade deformada do rosto. Sr. e Sra. Iyer mostra mulher que diz ser casada com um muçulmano, para protegê-lo. Ram Teri discute a corrupção na sociedade de castas, na qual um pai ambicioso arranja o casamento do filho, mas ele ama outra. Refugee mostra esse refugiado que ajuda muçulmanos de Bangladesh a cruzarem a fronteira do Paquistão, em busca de uma vida melhor. E Shool mostra policial honesto que luta contra colegas corruptos. Todo o cinema bollywoodiano está resumido na diversidade desses filmes. Bollywood Super Hits - Centro Cultural São Paulo/Sala Lima Barreto: Hoje, 16 h, Ram Teri Ganga Maili, de Raj Kapoor; 20 horas, Devdas. CCSP. R. Vergueiro 1.000, Paraíso, 3277-3611. De 1.º a 12/3. Grátis (retirar ingressos uma hora antes). MIS. Av. Europa, 158, Jardim Europa, 3062-9197. De 1.º a 5/3. Grátis