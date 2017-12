'O Lobo de Wall Street' lidera ranking dos filmes mais pirateados de 2014; confira a lista

O Lobo de Wall Street foi o filme mais pirateado de 2014, segundo levantamento divulgado pela revista Variety. O longa com Leonardo DiCaprio teve 30 milhões de downloads. A animação Frozen, com 29,9 milhões, e Gravidade, com 29,3 milhões, também aparecem na lista da Excipio. A empresa compilou todos os dados entre 1º de janeiro e 23 de dezembro.

Veja o ranking completo

O lobo de Wall Street - 30.035 milhões de downloads

Frozen: Uma aventura congelante - 29.919 milhões de downloads

Gravidade - 29.357 milhões de downloads

O Hobbit: A desolação de Smaug - 27.627 milhões de downloads

Capitão América: O soldado invernal - 25.628 milhões de downloads

Hércules - 25.137 milhões de downloads

X-Men: Dias de um futuro esquecido - 24.380 milhões de downloads

12 anos de escravidão - 23.653 milhões de downloads

Jogos vorazes: Em chamas - 23.543 milhões de downloads

Trapaça - 23.143 milhões de downloads

300: A ascensão do Império - 23.096 milhões de downloads

Transformers: A era da extinção - 21.65 milhões de downloads

Godzilla - 20.956 milhões de downloads

Noé - 20.334 milhões de downloads

Divergente - 20.312 milhões de downloads

No limite do amanhã - 20.299 milhões de downloads

Capitão Philips - 19.817 milhões de downloads

O grande herói - 19.130 milhões de downloads

Robocop - 18.739 milhões de downloads