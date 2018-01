O Incrível Hulk vai ganhar nova versão no cinema O diretor francês Louis Leterrier, que dirigiu os filmes de ação Transporter será o responsável pela nova produção dos estúdios Marvel, e que deverá fazer o monstro verde retornar às suas origens nos quadrinhos, segundo informa a revista The Hollywood Reporter. O cineasta, amigo de Luc Besson, é filho de pai ex-cineasta, atualmente escritor e mãe estilista. Começou a carreira artística na música, como DJ. O roteiro do filme será de Zak Penn, um dos roteiristas dos dois últimos filmes da série X-Men, e do filme O Quarteto Fantástico, que leva às telas as histórias nascidas nos quadrinhos. Ainda não se sabe detalhes sobre esta nova versão das histórias de Hulk, tampouco se será realizada por computação gráfica, como foi feito pelo diretor Ang Lee em Hulk, de 2003.