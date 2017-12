O humor e o talento de Jerry Lewis em alguns vídeos

Um dos grandes mestres do humor do cinema mundial, o ator Jerry Lewis completa neste 16 de março 90 anos de idade. Um de seus maiores e mais lembrados papéis foi em O Professor Aloprado, de 1963, foi com este filme que se estabeleceu como psicanalista da América.

Formou dupla com Dean Martin. Começaram em casas de shows, passaram pelo rádio e pela TV até chegar ao cinema e a parceria acabou porque cada um se julgava o melhor. Ainda na fase com Martin, fizeram algumas comédias (Artistas e Modelos, Ou Vai ou Racha) com Frank Tashlin, que virou o mentor de Jerry. Em 1960, tornou-se diretor - O Mensageiro Trapalhão. O segundo filme já era obra de um artista conceitual, e talentosíssimo - O Terror das Mulheres.

Como ator e diretor, sempre gostou de se desdobrar em inúmeros personagens, fazendo rir de si mesmo. Seu humor é verbal e visual e ele gosta de revelar o cenário, desmontando o mecanismo do próprio gag em cena. Por conta disso, já foi chamado de maior humorista do cinema sonoro. Humorista, sim. Ator, também.

Confira o talento de Jerry Lewis em alguns vídeos:

Jerry Lewis - Count Basie Orchestra

Jerry Lewis - Máquina de escrever

Jerry Lewis de Carmen Miranda(Morrendo de Medo-1953)

Jerry Lewis - The Errand Boy - Imitating o chefe

Jerry Lewis - atendendo telefones

Jerry Lewis e Dean Martin - Reencontro