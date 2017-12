'O Hobbit' lidera bilheteria americana no fim de semana de estreia

O Hobbit – A Batalha dos Cinco Exércitos estreou nos cinemas dos Estados Unidos no topo da lista de arrecadação: desde quarta-feira, abertura oficial no país, o filme levantou US$ 90,6 milhões, de acordo com estimativas. O filme ficou na frente das estreias dos dois primeiros episódios.

O distante segundo lugar do fim de semana ficou com Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba, com US$ 17, 3 milhões. A terceira posição ficou com o remake musical Annie, que foi roubado pelos hackers que atacaram os computadores da Sony Pictures e postado em sites piratas há três semanas. O filme arrecadou US$ 16 mi nos EUA.

Completam a lista dos cinco primeiros Exodus, novo filme do diretor Ridley Scott, e Jogos Vorazes - A Esperança - Parte 1. / AP e Reuters