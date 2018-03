'O Hobbit' bate recorde de estréias em dezembro nos EUA

"O Hobbit: Uma Jornada Inesperada" é o primeiro dos três filmes baseados no clássico de J.R.R Tolkien. Os filmes são uma introdução ou capítulo anterior do mega-sucesso "O Senhor dos Anéis", uma trilogia que arrecadou 3 bilhões de dólares no mundo todo, quando foi lançada nos cinemas há cerca de 10 anos.

As vendas para o novo "Hobbit" superaram o recorde anterior de dezembro que pertencia ao filme de ficção científica de Will Smith "Eu sou a Lenda", que arrecadou 77,2 milhões de dólares na sua estréia em 2007.

O segundo lugar desse final de semana ficou com "A Origem dos Guardiões", que arrecadou 7,4 milhões de dólares, seguido pelo drama histórico, "Lincoln", estrelado por Daniel Day-Lewis, que faturou 7,2 milhões de sexta-feira até domingo, de acordo com estimativas dos estúdios.

O filme de James Bond "Skyfall" aterrissou em quarto lugar, com 7 milhões de dólares.