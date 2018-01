"O Grito 2" estréia em grande circuito nesta sexta-feira 13 Fãs de fantasias de terror, especialmente os jovens, têm endereço certo nesta sexta-feira. Basta procurar, no roteiro, as numerosas salas (no Brasil inteiro, serão 190) que exibirão "O Grito 2". O filme que o japonês Takashi Shimizu realizou em Hollywood, com produção de Sam ?Homem-Aranha? Raimi, é daqueles filmes que têm platéia cativa. Mas se prepare para levar bons sustos. A história prossegue com a maldição do filme anterior. Quando uma pessoa morre sob o impacto de uma raiva muito forte, seu espírito permanece no mundo dos vivos. É o que ocorre com o espírito daquela mulher que foi morta com o filho pelo marido, na casa que ficou abandonada em Tóquio. Violada por estudantes de uma escola internacional na capital japonesa, a maldição atinge duas cidades americanas, onde diferentes personagens parecem enredadas nos fios de cabelo da mulher assassinada, que irrompem no filme já desde os créditos. Um filme como "O Grito 2" não se destina a platéias sensíveis, mas talvez valha a pena dedicar alguma atenção a essa representação do horror do mundo, na qual a casa podre vira metáfora da Terra no conturbado início do século 21. Histórias de fantasmas fazem parte do imaginário da cultura japonesa, mas nunca, como agora, os fantasmas foram tão maléficos. Não há redenção possível no mundo de terror da série "O Grito" e essa é a novidade - desagradável.