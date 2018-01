"O Grito 2", em cartaz no Brasil, lidera bilheteria dos EUA O clima de Halloween - aqui, Dia das Bruxas -, data que será celebrada no próximo dia 31, provavelmente contribuiu para o sucesso de "O Grito 2", longa que liderou a bilheteria norte-americana em seu fim de semana de estréia. O filme de terror, que também estreou no Brasil na sexta-feira, arrecadou, nos Estados Unidos, US$ 22 milhões. "O Grito 2" deixou para trás o líder da bilheteria da semana passada, "Os Infiltrados", de Martin Scorsese. Estrelado por Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson, o filme ficou com a segunda posição e obteve US$ 18, 7 milhões. Nos 10 dias que esteve em cartaz, arrecadou um total de US$ 56,6 milhões, de acordo com estimativas de estúdios. "O Grito 2", filme que o japonês Takashi Shimizu realizou em Hollywood, com produção de Sam ?Homem-Aranha? Raimi, prossegue com a maldição do filme anterior. Quando uma pessoa morre sob o impacto de uma raiva muito forte, seu espírito permanece no mundo dos vivos. É o que ocorre com o espírito daquela mulher que foi morta com o filho pelo marido, na casa que ficou abandonada em Tóquio. Violada por estudantes de uma escola internacional na capital japonesa, a maldição atinge duas cidades americanas, onde diferentes personagens parecem enredadas nos fios de cabelo da mulher assassinada, que irrompem no filme já desde os créditos. "Os Infiltrados" foi a melhor estréia de Scorsese até hoje e deve conseguir uma arrecadação superior ao drama "O Aviador" (2004), que teve um rendimento de US$ 102,6 milhões, segundo o diretor da Warner Bros., Dan Fellman. A produção da Universal "Man of the Year", com Robin Williams no papel de um político cômico que é eleito Presidente da República, ficou em terceiro lugar na lista dos dez filmes mais vistos nos EUA, com US$ 12,55 milhões. "O público ama filmes de terror. Já dissemos isso uma vez e dizemos de novo: o gênero sempre está em alta no mercado, especialmente na época do Halloween", disse Paul Dergarabedian, presidente da bilheteria Exhibitor Relations. A quarta posição ficou com a animação "O Bicho Vai Pegar", que rendeu US$ 11 milhões, e a quinta com "Massacre da Serra Elétrica: O Início", com US$ 7,75 milhões, filme que conta a história do assassino serial "Leatherface" e sua família de canibais. Confira os campeões da bilheteria nos EUA: 1. O Grito 2 2. Os Infiltrados 3. Man of the Year 4. O Bicho Vai Pegar 5. Massacre da Serra Elétrica: O Início 6. The Marine 7. The Guardian 8. Employee of the Month 9. One Night With the King 10. Jackass 2