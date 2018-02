'O Grande Hotel Budapeste' volta a ser exibido em São Paulo

O Grande Hotel Budapeste, último filme do diretor americano Wes Andersen, volta as cartaz esta semana na capital paulista. O Caixa Belas Artes traz de volta a comédia, que será exibida, a partir da quinta (22), às 18h20, e que rendeu ao cineasta nove indicações ao Oscar de 2015. Ganhador do Globo de Ouro de melhor filme de comédia ou musical, o longa concorre aos Oscars de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original, entre outros prêmios.

Situada em uma república alpina e fictícia, a trama acompanha a rotina do concierge Gustav H. (Ralph Fiennes) e seu aprendiz de camareiro Zero Moustafa (Tony Revolori). Os dois tentam desvendar o mistério da morte de uma das amantes de Gustav H., uma grã-fina que era uma hóspede frequente do hotel.