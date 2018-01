'O Grande Herói' supera 'Hércules' nos cinemas dos Estados Unidos

"O Grande Herói" traz Mark Wahlberg na pele de Marcus Luttrell, o único dos quatro SEALs (oficiais das forças de operações especiais da Marinha norte-americana) a voltar da missão especial, e que em 2007 escreveu o livro no qual o filme se baseou.

"Frozen - Uma Aventura Congelante", animação da Disney e vencedora da bilheteria da semana passada, teve a segunda maior arrecadação nos cinemas, contabilizando 15,1 milhões de dólares em ingressos entre sexta-feira e o domingo, de acordo a Rentrak.

"O Lobo de Wall Street", uma história de cobiça e avareza com Leonardo di Caprio no papel principal, foi o terceiro melhor filme nas bilheterias, arrecadando 9 milhões de dólares, ao passo que "Hércules", estrelando o modelo e ator Kellan Lutz, ficou logo atrás, com 8,6 milhões de dólares.

"Hércules" ficou empatado na quarta posição com "Trapaça" ("American Hustle"), filme bastante cotado para faturar prêmios e dirigido por David O. Russell e com Jennifer Lawrence e Bradley Cooper nos papéis principais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com direção de Peter Berg, o mesmo da série americana "Friday Night Lights", o filme "O Grande Herói" foi tópico de uma enorme disputa em Hollywood em 2007, com vitória da Comcast. O filme teve orçamento de 40 milhões de dólares, segundo a Universal.

Com a arrecadação de 38,5 milhões de dólares, "O Grande Herói" superou as expectativas da indústria, que estimava 23 milhões em vendas de ingressos nos cinemas norte-americanos e canadenses. Foi, segundo a Rentrak, a segunda maior bilheteria para esta época do ano, ficando atrás apenas de "Cloverfield", que arrecadou 40 milhões de dólares em 2008.

(Por Ronald Grover e Chris Michaud)