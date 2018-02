'O Grande Gatsby', de Baz Luhrmann, abrirá Festival de Cannes

A adaptação da história de F. Scott Fitzgerald, que se passa nos EUA dos anos 1920, combina uma importante herança literária com a força de estrelas da primeira linha, com Leonardo DiCaprio no papel principal.

DiCaprio fará uma aparição na famosa margem de Croisette do festival pela primeira vez desde 2007.

O evento de abertura, que é precedido por um badalado desfile pelo tapete vermelho e seguido de festas ao longo da Riviera francesa, também contará com a presença da estrela de Bollywood Amitabh Bachchan e do rapper norte-americano Jay-Z.

"É uma grande honra para todos aqueles que trabalharam em 'O Grande Gatsby' abrir o Festival de Cinema de Cannes", disse Luhrmann, cujo primeiro filme "Vem Dançar Comigo" foi exibido em Cannes há 21 anos, em um comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"F. Scott Fitzgerald escreveu uma das mais lindas e comoventes passagens de seu extraordinário romance a uma pequena distância da vila fora de St. Raphael", acrescentou.

DiCaprio interpreta Jay Gatsby no filme em 3D, Carey Mulligan é Daisy Buchanan, e Tobey Maguire é Nick Carraway, o narrador.

O festival ocorre de 15 a 26 de maio e o diretor norte-americano Steven Spielberg é chefe do júri deste ano.

O vencedor do ano passado da cobiçada Palma de Ouro por melhor filme foi o cineasta austríaco Michael Haneke pelo drama "Amor".

(Reportagem de Mike Collett-White)