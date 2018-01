O Globo de Ouro, a melhor festa de Hollywood Após o fechamento nesta quinta-feira das urnas que decidirão os futuros vencedores do Globo de Ouro, começam os preparativos para a cerimônia conhecida como "a melhor festa de Hollywood", que acontecerá nesta segunda-feira. Os cerca de 100 membros que integram a Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood têm até às 17 horas (23 horas de Brasília) desta quinta-feira para depositar seu voto. O voto dos membros determinará se a vitória na categoria drama vai para Os Infiltrados ou para Babel, os dois favoritos desta 64.ª edição dos prêmios, mas A Rainha pode ser a grande surpresa do evento. Também decidirá se premia o ritmo de Dreamgirls - Em Busca de um Sonho ou o filme de humor Pequena Miss Sunshine - favoritos na categoria comédia e musical. Borat, no entanto, pode ser o azarão da noite e levar o Globo de Ouro para o Cazaquistão, país de origem do falso jornalista interpretado por Sacha Baron Cohen neste filme. As dúvidas serão esclarecidas na próxima segunda-feira a partir das 17 horas (23 horas de Brasília), quando a premiação começar, mais uma vez nos salões do Hotel Beverly Hilton. Festa O Globo de Ouro é uma festa, uma grande festa que, ao contrário dos outros prêmios cinematográficos, receberá seus indicados com uma festa no final do característico tapete vermelho. De lá, todos os convidados irão a um jantar com lagosta e filé-mignon, fora do alcance das câmeras, onde poderão relaxar antes da cerimônia. A sorte estará lançada e regada com gigantescas garrafas de Moët-Chandon. Na maior parte dos casos, os astros e estrelas não tocam na comida, seja por conta do nervosismo ou porque os vestidos são muito apertados. Mas as garrafas desaparecem rapidamente e são colocadas de cabeça para baixo no balde de gelo para indicar que estão vazias. Por isso o Globo de Ouro é chamado de "a melhor festa de Hollywood", título criado pelo ator Jack Nicholson. Cenas marcantes As lembranças são muitas ao longo dos anos. Em certa ocasião, Angelina Jolie pulou na piscina vestida, em outras os ganhadores estavam no banheiro na hora de subir ao palco para receber o prêmio e Harrison Ford conheceu sua atual namorada, Calista Flockhart, quando derramou nela uma coca-cola no meio da confusão. O número de festas foi aumentando e este ano, após a cerimônia, sete delas aguardam os vencedores, perdedores e estrelas, para que possam aproveitar bem a noite. "O tapete vermelho ficará estendido toda a noite", anunciou Steve Locascio, um dos organizadores. As festas irão da área da piscina, onde a HBO comemorará suas vitórias, aos salões adjacentes à entrada do hotel, onde os estúdios Warner e a revista In Style acolherão pesos pesados como Jack Nicholson, Leonardo Di Caprio, Martin Scorsese e Clint Eastwood, entre outros. Ben Affleck e sua esposa Jennifer Garner estarão na festa dos estúdios Universal, que será realizada ao ar livre no último apartamento do estacionamento, enquanto Borat se divertirá no "penthouse" do hotel, que fica no último andar, com uma entrada exclusiva para os convidados dos estúdios Fox. Empolgação Embora os momentos calmos sejam cada vez menos freqüentes - em proporção inversa ao número de jornalistas que cobrem o ato - as estrelas ainda se sentem cômodas neste ambiente. Pelo menos o suficiente para dançar a noite toda, como fizeram em 2006 Felicity Huffman e seu marido William H. Macy, ou para que o eterno solteiro George Clooney paquerasse a atriz igualmente solteira Teri Hatcher. Mas se nesta edição as estrelas querem maior intimidade, a indústria de Hollywood já preparou tudo. A agência de talentos CAA, que representa as figuras mais importantes da indústria, organizará sua própria festa fora do Beverly Hilton, em outro hotel do famoso Sunset Strip.