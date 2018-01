O fenômeno ‘Os Dez Mandamentos’ vai estrear em mil salas e já vendeu 1,5 milhão de ingressos antecipados

Como pais corujas, a Record (empresa produtora) e a Paris Filmes (distribuidora) não cessam de alimentar a imprensa com as informações, sempre superlativas, do próximo lançamento de Os Dez Mandamentos, no dia 28. A intenção declarada é transformar o fenômeno da TV num fenômeno também no cinema. Como novela, Os Dez Mandamentos ameaçou sempre e chegou a superar a audiência da Globo nos capítulos decisivos da abertura do Mar Vermelho.

A venda de ingressos online está disparada já chegou a 1,5 milhão, isso em questão de 12 dias – e o novo recorde antecipado do filme de Alexandre Avancini é o número de salas. Será apresentado no maior circuito formado para exibir um filme brasileiro no País. Mil salas – e isso em plena temporada de Oscar, quando o mercado, mais que nunca, se ajusta às exigências de Hollywood. O número ainda poderá aumentar, tão grande é o interesse dos exibidores pelo que se anuncia como estouro de bilheteria.

O recorde anterior pertence a Até Que a Sorte nos Separe 3. A comédia com Leandro Hassum estreou dia 31 (de dezembro) em 812 salas. Após um começo meio decepcionante – mas era réveillon e o interesse do público não estava na sala de cinema –, Até Que a Sorte 3 reagiu e, nessas duas semanas, já bateu a marca de 2,3 milhões de espectadores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A tradicional junket de Os Dez Mandamentos – o encontro do diretor e do elenco com a imprensa – será dia 26, dois dias antes da estreia. Até lá, a assessoria da Paris espera que já exista uma cópia do filme para mostrar aos jornalistas (e críticos), mas o mais provável é que o sigilo seja levado para as salas e só dia 28 a imprensa faça a descoberta da obra cinematográfica com o público. O compacto promete cenas exclusivas que o público não viu na Record, e um final inédito – na verdade, um gostinho da segunda temporada, que deve ir ao ar em março.