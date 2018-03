'O feminismo não é uma vara para bater nas outras mulheres', diz Emma Watson

A atriz britânica Emma Watson reagiu aos críticos que a acusaram de trair seus ideais feministas ao posar para uma foto reveladora na revista Vanity Fair, na qual parte do seu decote é exposta.

Emma, co-estrela da franquia de filmes Harry Potter e pioneira da campanha HeForShe, que incentiva homens a defenderem direitos das mulheres, falou sobre o ensaio para a publicação enquanto divulgava seu filme mais recente, A Bela e a Fera, da Disney.

"Isso sempre me revela quantas concepções equivocadas e quantos mal-entendidos existem sobre o que é o feminismo", disse a atriz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O feminismo diz respeito a dar escolhas às mulheres. O feminismo não é uma vara para bater nas outras mulheres. Ele diz respeito à liberdade, diz respeito à libertação, diz respeito à igualdade. Realmente não sei o que meus peitos têm a ver com isso. É muito confuso".

Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: "I couldn't care less if I won an Oscar or not if the movie didn’t say something that I felt was important for people to hear." Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker. Uma publicação compartilhada por Vanity Fair (@vanityfair) em Fev 28, 2017 às 10:02 PST

"Estou confusa. A maioria das pessoas está confusa", disse.

A foto da revista, feita pelo aclamado fotógrafo de moda Tim Walker, mostra Emma vestida com um bolero de crochê branco sem sutiã ou camisa por baixo.

"Estávamos fazendo muitas coisas doidas naquela sessão, mas me pareceu incrivelmente artístico, e fiquei muito envolvida e engajada criativamente com Tim e estou muito empolgada de ver como as fotos ficaram interessantes e bonitas", afirmou.