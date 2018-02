'O Exorcista' ressurge 37 anos após sua estreia

'O Exorcista', considerado um dos filmes mais aterrorizantes da história, retorna por uma só noite aos cinemas dos Estados Unidos com sua versão estendida, poucos dias antes de ser lançado em blu-ray com material inédito.

Cerca de 450 salas terão nesta quinta-feira duas sessões noturnas do filme, que vai incluir imagens inéditas sobre a gravação da fita e, consequentemente, sobre como foram filmadas algumas de suas cenas mais perturbadoras, como quando a cabeça da menina possuída gira 360 graus ou quando ela levita sobre a cama.

Além disso, serão mostradas entrevistas com o diretor da produção, William Friedkin, o roteirista, William Peter Blatty, e a protagonista, Linda Blair.

"Claro que mudou a minha vida", disse a atriz em entrevista à Agência Efe. "É um dos filmes mais intensos da história. Faz refletir sobre o bem e o mal, sobre Deus e o Diabo. Há 37 anos repercutiu em todos os setores, especialmente na Igreja Católica. Mas para mim era um simples trabalho", acrescentou.

Linda tinha 14 anos quando a produção estreou, em 1973. O papel da menina Regan, possuída pelo Diabo, é um dos mais reconhecidos da história do cinema e valeu à atriz a candidatura ao Oscar e a conquista do Globo de Ouro de melhor atriz.

Muitos predisseram que Linda ia conquistar o mundo, mas essas não eram suas intenções. "Nunca pensei que teria uma grande carreira, porque sempre pensei que iria retornar à escola para estudar. E foi o que fiz. Sempre quis ser veterinária", disse.

E é a isso que Linda se dedica na maior parte do tempo, através da fundação World Heart, que se encarrega de recolher animais abandonados e encontrar um lar estável para eles, algo com o que sonhava inclusive quando o roteiro do filme a obrigou a vomitar uma gosma verde ou a se masturbar com um crucifixo.

"Nunca tive medo durante a filmagem", lembrou Linda, hoje com 51 anos. "É como agora, que estamos falando. Na cena há câmeras, luzes... são necessárias horas para preparar a montagem. Aquilo se prolonga tanto tempo que o medo passa. Nada é real. Ao contrário, se trata de um processo muito técnico e você só pensa nas suas falas", acrescentou.

Junto a ela aparece no filme Ellen Burstyn, que encarna a mãe da adolescente, uma famosa atriz que viaja para Washington temporariamente, no momento em que percebe que sua filha começa a sofrer uma mudança de personalidade extrema.

O elenco do filme, candidato a dez Oscars - venceu o de melhor roteiro adaptado, obra de William Peter Blatty, e o de melhor som -, é completado por Jason Miller, como o padre Karras, Lee J. Cobb, como o tenente Kinderman, e Max Von Sydow, como o padre Merrin.

O Exorcista é um dos dez filmes de maior arrecadação na história do cinema, com ajuste da inflação. A versão original alcançou a cifra de mais de US$ 440 milhões. Linda, no entanto, não ficou rica com a produção. Seu salário foi de US$ 750 por semana durante os quase três meses de filmagem.

"Se olharmos para trás, a verdade é que ninguém pensava que seria esse sucesso todo", admitiu a atriz, que passou meses viajando pelo mundo durante a promoção do filme, que na época não compreendia de todo.

"Perguntavam-me por Deus, se eu era mentalmente estável... Demorei para me acostumar e, sobretudo, custei a entender do que o filme tratava realmente. As perguntas que esta obra suscita serão mantidas para sempre, pelo menos até a nossa morte", apontou Linda, que considera que a versão estendida do filme, defendida sempre por Blatty apesar da rejeição inicial de Friedkin, é a versão ideal da obra.

"É o filho de Blatty. Seu objetivo sempre foi causar impacto na sociedade. É o maior ato de magia realizado pelo cinema e agradeço que volte aos cinemas e seja editado em Blu-ray. É uma grande homenagem", concluiu.

A montagem estendida do diretor será lançada nos Estados Unidos em 5 de outubro com três novos documentários: Raising Hell: Filming The Exorcist, The Exorcist Locations: Georgetown Then and Now e Faces of Evil: The Different Versions of The Exorcist.