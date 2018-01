O espetáculo do Oscar começa no tapete vermelho O espetáculo começou. O desfile na passarela vermelha de Hollywood, que começa no meio da tarde em Los Angeles e início da noite no Brasil, dá início à 79.ª cerimônia do Oscar, comandada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. As celebridades chegam sob um céu nublado e uma brisa fria, com uma temperatura de cerca de 14º C, pouco favorável aos decotes, e com uma ventania inconveniente para os penteados. Desfilaram as belas atrizes Cameron Diaz, Penélope Cruz, Jessica Biel, Kate Winslet, Helen Mirren e Jennifer Hudson. Entre os astros, o diretor de Uma Verdade Incoveniente Al Gore, o diretor Alejandro González Iñárritu e os atores Leonardo DiCaprio, Gael García Bernal e Peter O´Toole. A cantora Beyoncé e a cantora e atriz Jennifer López também figuraram entre as estrelas do tapete. J-Lo, sempre ao lado do marido Marc Anthony. A festa deve reunir 3.400 pessoas do mundo do espetáculo no Teatro Kodak, sob forte esquema de segurança. Penélope, Helen, Kate, DiCaprio, Whitaker O Oscar 2007 que vem sendo considerado o de maior presença hispânica da história, traz Penélope Cruz, que disputa o prêmio de melhor atriz por Volver de Pedro Almodóvar. Para a atriz espanhola, "a indicação foi incrível, já era hora. A oportunidade que Pedro (o diretor espanhol Pedro Almodóvar) foi incrível, aprendi muito com ele", disse Penélope. "Acho que é o meu melhor papel até o momento", acrescentou, dividindo o mérito com Almodóvar. "Como ator, você precisa de um diretor que te dê confiança". O roteirista mexicano Guillermo Arriaga, de Babel, que disputa o prêmio de melhor roteiro original disse que o México e América Latina têm uma cultura muito forte. O nosso filme tem essa característica". A favorita ao prêmio de melhor atriz Helen Mirren disse que "tentamos ser equilibrados no filme quando tratamos da monarquia. Eu aprecio e respeito enormemente a rainha", disse. Ela concorre por sua interpretação da rainha da Inglaterra Elizabeth II em A Rainha. O favorito na categoria melhor ator, Forest Whitaker, também falou com a imprensa no tapete vermelho. "Graças a Deus sou bem diferente do protagonista! Ele era um ditador". E revelou como se preparou para o filme: "Fiquei três meses na Uganda fazendo pesquisas". A mulher e também atriz Keis se mostrou orgulhosa. "(a indicação) Foi muito importante, um reconhecimento". Kate Winslet disse que está muito feliz por ter sido indicada e comentou a pedido da repórter as cenas picantes de Pecados Íntimos, filme pelo qual concorre ao prêmio de melhor atriz: O pior é o dia antes, não o dia da filmagem, mas quando o dia chega é prático, tem que fazer o que está fazendo e pensar que é uma cena que jamais será esquecida. Sobre o papel em Diamante de Sangue, Leonardo DiCaprio afirmou que "é raro fazer um filme que tenha a ver com um tema atual". O ator acrescentou que é um privilégio indescritível trabalhar com o cineasta Martin Scorsese. "Ele é o meu diretor favorito, eu não consegui trabalhar com ninguém que conhece a arte de fazer cinema como o Scorsese", disse ele. Kate Winslet disse que está muito feliz por ter sido indicada e comentou a pedido da repórter as cenas picantes de Pecados Íntimos, filme pelo qual concorre ao prêmio de melhor atriz: O pior é o dia antes, não o dia da filmagem, mas quando o dia chega é prático, tem que fazer o que está fazendo e pensar que é uma cena que jamais será esquecida. Com seus papéis, respectivamente em Os Infiltrados e Pecados Íntimos, DiCaprio, 32, e Kate, 31, que têm praticamente a mesma idade, mostram nesta 79.ª edição do Oscar que conseguiram superar o estigma de par romântico da superprodução de James Cameron, vencedora de 11 estatuetas no Oscar.