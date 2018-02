'O Espetacular Homem-Aranha 2' tem boa estreia, mas não supera antecessores

O Espetacular Homem-Aranha 2 - A Ameaça de Electro deixou sua marca no cinema norte-americano no último fim de semana com uma estreia de US$ 91,6 milhões, dando início à temporada de filmes de grandes bilheterias previstos para o meio do ano em Hollywood.

As bilheterias agradaram os produtores da Sony e o filme se tornou a segunda melhor estreia do ano, perdendo apenas para Capitão América 2: O Soldado Invernal, que obteve US$ 95 milhões em sua chegada aos cinemas, em abril.

Apesar do bom desempenho, as vendas não foram tão espetaculares como as produções antecessoras. Em 2007, o filme Homem-Aranha 3 arrecadou US$ 151,1 milhões no fim de semana de estreia. Já O Espetacular Homem-Aranha (2012), com Andrew Garfield pela primeira vez na pele do herói, faturou US$ 137 milhões no mesmo período.

Veja abaixo o ranking das bilheterias neste fim de semana, com base nas salas dos cinemas dos Estados Unidos e Canadá:

1. O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro: US$ 91,6 milhões

2. Mulheres ao Ataque: US$ 14,4 milhões

3. Heaven Is For Real: US$ 8,6 milhões

4. Capitão América 2: O Soldado Invernal: US$ 7,7 milhões

5. Rio 2: US$ 7,7 milhões

6. Brick Mansions: US$ 3,6 milhões

7. Divergente: US$ 2,1 milhões

8. The Quiet Ones: US$ 1,9 milhões

9. O Grande Hotel Budapeste: US$ 1,7 milhões

10. Deus Não Está Morto: US$ 1,7 milhões