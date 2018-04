'O Discurso do Rei' lidera indicações ao Bafta

O Discurso do Rei, com Colin Firth interpretando o rei gago George 6º, recebeu na terça-feira 14 indicações ao prêmio Bafta, mais do que Cisne Negro, com 12.

A Origem, com Leonardo DiCaprio, recebeu nove indicações ao principal prêmio cinematográfico da Grã-Bretanha. 127 Horas e o remake de Bravura Indômita levaram oito indicações, à frente de A Rede Social, favorito ao Oscar, que ficou com apenas seis.

O Bafta é um prêmio acompanhado com atenção pelos especialistas, mas não é considerado um bom indicador para o Oscar.

Firth, recentemente ganhador do Globo de Ouro e considerado um dos favoritos ao prêmio da Academia, disputa o Bafta de melhor ator, junto com Javier Bardem (por Biutiful), Jeff Bridges (Bravura Indômita), Jesse Eisenberg (A Rede Social) e James Franco (127 Horas).

Helena Bonham Carter e Geoffrey Rush, também no elenco de O Discurso do Rei, foram indicados aos prêmios de melhores coadjuvantes.

Natalie Portman, de Cisne Negro, concorre ao prêmio de melhor atriz, ao qual foram indicadas também Annette Bening e Julianne Moore, que vivem um casal de lésbicas em Minhas Mães e Meu Pai. A sueca Noomi Rapace (Os Homens que Não Amavam as Mulheres) e a adolescente Hailee Steinfeld (Bravura Indômita) completam a lista de concorrentes.

Pete Postlethwaite, que morreu neste ano, recebeu uma indicação póstuma como ator coadjuvante por Atração Perigosa.

O grafiteiro britânico Banksy foi indicado ao Bafta de melhor diretor estreante por Exit Through the Gift Shop. Ele disputa o prêmio com Chris Morris, roteirista e diretor de Four Lions, indicado também ao prêmio de melhor filme britânico.

O italiano Eu Sou o Amor, o francês Sobre Homens e Deuses, o argentino O Segredo dos Seus Olhos, o espanhol Biutiful e o sueco Os Homens que Não Amavam as Mulheres concorrem ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira.

Meu Malvado Favorito, Como Treinar o Seu Dragão e Toy Story 3 concorrem ao Bafta de melhor animação.

Os vencedores serão anunciados em 13 de fevereiro.

(Reportagem de Mike Collett-White)