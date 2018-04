'O Discurso do Rei' lidera corrida ao Oscar com 12 indicações

"Bravura Indômita," remake de um faroeste sobre a luta corajosa de uma menina para rastrear o assassino de seu pai, ganhou dez indicações.

O thriller de ficção científica "A Origem" e o drama sobre o Facebook "A Rede Social" foram indicados em oito categorias cada um.

Esses quatro trabalhos vão disputar o cobiçado Oscar de melhor filme, ao lado de "Cisne Negro," "O Vencedor," "Minhas Mães e Meu Pai," "127 Horas," "Toy Story 3" e "Inverno da Alma."

"Cisne Negro," "O Vencedor," "O Discurso do Rei," "A Rede Social" e "Bravura Indômita" também foram indicados para o Oscar de melhor direção.

Como nos anos recentes, não houve surpresas entre os filmes mais indicados. "A Rede Social" vem dominando várias cerimônias de premiações anteriores ao Oscar, entre elas o Critics Choice e os Globos de Ouro.

Mas "Rede Social" topou com um grande obstáculo no sábado passado, quando "O Discurso do Rei" foi o ganhador inesperado do prêmio principal do Sindicato dos Produtores, que nos últimos anos tem coincidido com o Oscar em 70 por cento das vezes.

Os vencedores da 83a edição anual dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas serão anunciados em cerimônia em Hollywood em 27 de fevereiro.