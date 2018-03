'O Discurso do Rei' é grande destaque dos prêmios Bafta

LONDRES (Reuters Life!) - "O Discurso do Rei", em que Colin Firth interpreta o rei gago George 6o, foi o grande destaque da cerimônia de entrega dos prêmios britânicos Bafta no domingo, levando sete prêmios apenas duas semanas antes dos Oscars.

A cinebiografia, que venceu os prêmios de melhor filme, melhor ator e melhor ator e atriz coadjuvantes, também lidera na corrida para os Oscars, com 12 indicações.

O filme foi indicado a 14 Baftas, à frente do drama de balé "Black Swan", com Natalie Portman, e "A Origem", com Leonardo DiCaprio.

"Vencer o melhor filme britânico e melhor filme em casa... é uma coisa grande", disse o diretor Tom Hooper a jornalistas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Firth levou seu segundo prêmio Bafta de melhor ator em dois anos, após receber o prêmio por "Direito de Amar" no ano passado.

Helena Bonham-Carter e Geoffrey Rush, que contracenaram com Firth em "O Discurso do Rei", levaram os prêmios de melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante. Bonham-Carter agradeceu à família real em seu discurso.

O filme também levou os prêmios de melhor filme britânico, música e roteiro original, para David Seidler.

"A Origem" levou três prêmios, incluindo trilha sonora e efeitos especiais.

David Fincher foi escolhido melhor diretor por "A Rede Social", e em sua ausência por conta de gravações, o indicado ao prêmio de melhor ator Jesse Eisenberg recebeu o troféu em seu lugar.

O prêmio de melhor atriz foi para Portman, por "Cisne Negro", o único dos 12 prêmios a que o filme foi indicado. O diretor, Darren Aronofsky, recebeu o troféu no lugar da atriz, que está grávida e não pode comparecer à cerimônia.

Os filmes de Harry Potter levaram o prêmio por contribuição ao cinema britânico.